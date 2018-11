Giovane arrestato per tentata violenza sessuale

La Polizia di Legnano ha arrestato un cittadino marocchino, in esecuzione di ordine di custodia cautelare in carcere, gravemente indiziato di tentata violenza sessuale e lesioni ai danni di una donna originaria di El Salvador con la quale aveva trascorso la serata.

Nella notte tra il 19 ed il 20 novembre passati, invece di accompagnarla a casa, il giovane marocchino l’ha condotta con la propria auto in una zona appartata di Canegrate dove insieme hanno consumato alcol e cocaina offerti dall’uomo.

Convinto di averle abbassato le difese ha cercato di ottenere con la forza un rapporto sessuale ma la ragazza ha opposto resistenza e ha cercato di darsi alla fuga, scendendo dall’auto con una scusa. L’aggressore l’ha inseguita e bloccata in breve tempo, strappandole i vestiti e colpendola alla testa ripetutamente; tuttavia la donna è riuscita a divincolarsi e a fuggire, attirando poi l’attenzione di alcuni passanti a bordo strada che l’hanno soccorsa.

Inizialmente è stata accompagnata in commissariato a Legnano, da lì trasportata in Pronto Soccorso per verificare il suo stato di salute. Sulla scorta di quanto dichiarato dalla giovane nelle prime battute sono subito iniziate le indagini per cercare i riscontricorroborati dal ritrovamento degli abiti strappati e della bottiglia di liquore che stavano bevendo.

Durante una perquisizione domiciliare a casa del sospettatoè stata trovata sostanza stupefacente e di conseguenza è partita la segnalazione al Prefetto.

Ulteriori accertamenti presso l’Ospedale Mangiagalli di Milano hanno confermato un quadro clinico coerente con le dichiarazioni della vittima, già soggetta a prognosi per le cure effettuate all’Ospedale di Legnano per le tumefazioni riportate. L’aggressore è stato rintracciato questa mattina nella sua abitazione e accompagnato in carcere a Busto Arsizio.