Ivo e Anna, cena romantica al supermercato

E’ online il quarto episodio della miniserie di Tigros che vede protagonisti Ivo e Anna, giovane coppia alle prese con le delizie del supermercato: il suo titolo è “Ivo e Anna: Una cena da urlo“.

La quarta puntata della miniserie, che vede come negli altri casi come regista Francesco Raganato, è infatti ambientato in uno dei ristoranti Buongusto, che sono in diversi punti vendita come Solbiate Arno, Buguggiate, Busto Arsizio e Castellanza.

Ivo e Anna in questo episodio si godono agnolotti e tartare di carne in una mise “da sera” come il menu merita, ma il tavolo è nel supermercato e il costo del piatto è 8 euro e 90. Inevitabile perciò, in questo caso, il grand finale: un “#CheBenessere!” da opera, intonato da Ivo..

La prossima puntata sarà on line il 3 dicembre: la coppia sarà alle prese con “Il tempo ritrovato” .

GUARDA QUI TUTTE LE PUNTATE DELLE AVVENTURE DI IVO E ANNA