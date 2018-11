La “Cena al buio” saronnese

Due “esperienze” che emozionano i saronnesi si uniranno in una speciale serata al circolo Strafossato. Alle 21 ci sarà un esperimento di mail art al buio mai realizzato prima in occasione della “Cena al buio”. Al termine della cena, in cui i partecipanti dovranno mangiare e bene nel buio più totale, agli ospiti verrà distribuita una busta sulla quale potranno disegnare o scrivere a proprio piacimento rigorosamente senza luce. Una volta che si riaccenderà, potranno verificare il risultato del proprio lavoro.

Da un anno l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Varese organizza le cene al buio in collaborazione con il Circolo Strafossato di via Reina e ogni cena riscuote sempre un grande successo, con minimo 50 commensali che provano a cimentarsi in un’attività semplice come mangiare senza però l’aiuto della vista.

Parte del ricavato delle cene viene destinato a finanziare le attività dell’associazione, impegnata nell’organizzazione di corsi di orientamento, mobilità e autonomia personale per permettere alle persone non vedenti e ipovedenti di integrarsi a pieno titolo nella società. L’iniziativa è partita l’anno scorso nell’ambito del progetto “Diritti in gioco” ed ha subito entusiasmato i saronnesi.

Anche sul fronte delle mail art Saronno è in prima linea sono infatti numerose le mostre di buste decorate proposte negli ultimi anni in città, l’ultima qualche mese fa nell’ufficio postale di via Varese con uno speciale annullo postale.

MAIL ART