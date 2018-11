La stufa elettrica prende fuoco, muore anziana

Prima ha perso i sensi a causa del fumo poi è deceduta per via delle esalazioni e della mancanza di ossigeno. Una pensionata di Busto Arsizio è morta ieri sera, giovedì, a causa di un incendio che si è sviluppato da una presa sovraccarica di spine che ha creato un corto circuito, all’interno di un’abitazione di via Merano.

L’incendio è partito intorno alle 21 e l’arrivo dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi del 118 non sono bastati a salvarle la vita. La donna, che viveva da sola, aveva 76 anni e per scaldarsi aveva acceso una stufetta elettrica che probabilmente ha causato le fiamme che hanno avvolto la poltrona sulla quale si era appisolata.