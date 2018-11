L’angolo privato di Vicentini alla Galleria Morotti

«Scrivere con il colore è il mio mestiere e la pittura che è il mio alfabeto restituisce giorno dopo giorno, la mia visione del mondo» così parla di sé Giorgio Vicentini, le cui opere sono in mostra da sabato 24 novembre presso la sede di Morotti Arte Contemporanea a Daverio (piazza Monte Grappa 9).

Nel titolo scelto per la mostra “Angolo privato” sta racchiuso il senso dell’ultima produzione dell’artista. Il fluire dei colori sulla carta, sulla consistenza lucida del polifoil, sull’alluminio in contrasto con l’opacità apparentemente statica del colore steso sul legno, sembra evocare il dialogo tra l’io profondo e sussurrante e quello annunciato, proteso all’Altro.

«Questo dialogo avviene nell’attimo e nell’atto creativo – scrive Marta Morotti – quando le sfumature della pittura si lasciano guidare dalla mano dell’artista e dalla materia con cui interagisce; ma avviene anche nell’atto contemplativo, quando lo spettatore si trova di fronte ai suoi orizzonti e, inevitabilmente evoca i propri. Dunque, un angolo privato seppur condiviso attraverso un’arte in continua evoluzione ma sempre fedele a se stessa, come l’animo umano».

In mostra opere dell’ultima produzione e altre più storiche« Ora, le mie scelte d’artista assomigliano ad un piccolissimo arcipelago dentro cui mi permetto di navigare a vista» conclude Vicentini.

L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 3 febbraio.

Morotti Arte Contemporanea

Piazza Monte Grappa, 9 [centro storico] Daverio, Varese

Via Aurelio Saffi, 9 Milano

T +39 0332 947123

T +39 02 36580676

C +39 335 6348880

C +39 335 6046660

www.morottiarte.it

Visite su appuntamento.