Le mamme raccontano: “La bellezza del nostro asilo”

“Il nostro asilo è come una famiglia, dove ci sentiamo accolte e dove i bambini non si annoiano mai”. Ad affermarlo sono le mamme rappresentanti di classe dell’asilo Macchi Zonda di Bobbiate, in poche righe scritte per raccontare “il bello che c’è nel nostro asilo, e far emergere quanto viene fatto giornalmente per i nostri bambini da tutte le insegnanti, da tutto il personale e dalla coordinatrice”. Le polemiche di inizio anno, con la raccolta firme sottoscritta dai genitori contro la soppressione della classe gialla sono acqua passata.

“Oltre alle normali ore di gioco, si svolgono corsi extra tenuti da specialisti, il cui compenso è totalmente a carico della scuola”, scrivono con riferimento ai laboratori di inglese, di arte e di musica “e non dimentichiamo l’educazione motoria e la biblioteca”.

Il progetto di quest’anno si chiama “Felicittà” ed è ricco di iniziative: uscite nel territorio, educazione stradale e il progetto fotografia per i bimbi più grandi.

Abbiamo festeggiato l’inizio dell’anno scolastico con la comunità di Bobbiate con una funzione religiosa dedicata ai bimbi e condividendo il pranzo, a totale carico della scuola.

Più di un anno fa è stata aperta la “Sezione Primavera” per i bimbi sotto i 3 anni e quest’anno sta partendo il progetto per la realizzazione del “Nido”.

“È bello vedere come negli ultimi anni la scuola materna si sia impegnata nel rinnovare progetti e attività per stare al passo coi tempi – scrivono – Questa scuola materna, la consideriamo un po’ anche nostra, e come rappresentanti ne facciamo parte concretamente. Sin da subito si è creato un ottimo rapporto di fiducia tra scuola e famiglia, soprattutto grazie alla piena disponibilità della coordinatrice a renderci partecipi in tutto”.