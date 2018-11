Le missioni segrete del Comandante Alfa

È una soleggiata mattina di primavera del 1977 quando il carabiniere paracadutista che tutti chiamano il Cigno, 26 anni, viene convocato nell’ufficio del suo colonnello. Qualcosa di molto importante sta per succedere, qualcosa che cambierà per sempre la sua vita.

Il colonnello comunica a lui e ad altri quattro compagni che entreranno a far parte di un nuovo reparto di élite. In quel momento nasce il Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri.

Il reparto, più conosciuto con l’acronimo GIS, circondato allora come oggi dalla più assoluta segretezza, diventa la punta di lancia dell’Arma dei Carabinieri per missioni ad alto rischio, contro il terrorismo, liberazioni ostaggi, cattura dei più pericolosi criminali, in azioni in Italia e all’estero.

Ribattezzato dai suoi uomini “Comandante Alfa” diventa un militare obbligato ad indossare il mefisto nero, che crede decisamente nella lotta per la libertà e la democrazia al servizio delle istituzioni. Una vita straordinaria la sua, vissuta nell’ombra e sconosciuta ai più, e per questo incredibile.

Un curriculum di tutto rispetto, che va dalle operazioni sia sul teatro medio-orientale che sul territorio nazionale con le missioni più delicate e rischiose della storia d’Italia degli ultimi decenni. Grazie alla inestimabile esperienza diviene istruttore all’interno del G.I.S. ed è oggi una garanzia in termini di formazione alla sicurezza destinata a selezionati professionisti di alto profilo.



Venerdi 23 novembre alle ore 21.00 presso la sala Polivalente del Comune di Cuveglio (piazza Marconi 1) il famoso Comandante Alfa presenterà il suo ultimo libro “Missioni segrete” relativo alle sulle sue avventure, narrando in prima persona la storia dei suoi uomini, fatta di sacrifici e valori.

La serata sarà introdotta dal giornalista di Varesenews Orlando Mastrillo.



Chiunque potrà intervenire con domande e chiarimenti.

L’ingresso sarà libero, ed eventuale offerta sarà devoluta alla L.I.L.T sezione Valcuvia.

Ad organizzare la serata FOXPOL -A.N.C.U.P.M-in collaborazione con L.I.L.T.