Leggere insieme “Il nonno che aggiustava i sogni”

Nicoletta, Laura e Sabrina sono le tre conduttrici del gruppo di lettura dedicato ai ragazzi promosso dalla Biblioteca di Cuveglio e che si riunirà ogni terzo sabato del mese, alle ore 10.30 nelle sale di via Asilo 12, per condividere un libro: dalla lettura ad alta voce al commento.

Il testo scelto per il primo appuntamento di sabato 24 novembre è “Il nonno che aggiustava i sogni” di Uri Orlev (Feltrinelli Kids editore): la storia di un ragazzino solitario, Michael, che però ha tanti amici tra gli anziani artigiani del suo quartiere. I suoi risultati scolastici sono scarsi, ma in compenso è bravissimo ad aggiustare qualsiasi cosa. Proprio come il nonno lontano che imparerà a conoscere, anche grazie ai suoi sogni.

Per maggiori informazioni: biblioteca@comune.cuveglio.va.it, oppure 0332624000.