Legnano e Robur, doppia sfida sui campi di Siena

SERIE A2 MASCHILE

Sfida tra le due città del Palio nel Girone Ovest della Serie A2: l’Axpo Legnano va infatti a fare visita alla Mens Sana Siena allenata da Paolo Moretti. I biancoverdi hanno in rosa anche il grande ex di turno, il lungo americano A.J. Pacher. La formazione toscana – 7 punti in classifica per via delle penalizzazioni, ma 5 vittorie su 8 gare – appare tra le più quotate del girone, forte anche del capocannoniere Morais e di italiani come Poletti, Marino, Ranuzzi e altri ancora, di tutto rispetto.

Gli Knights però non possono permettersi un turno di riposo: la vittoria in extremis su Rieti è servita a muovere la classifica ma non a risalire nella “pancia” del girone, quindi i biancorossi cercheranno il colpaccio pur senza l’infortunato Benetti.

Dove e quando: domenica 25 novembre, ore 18, PalaEstra, Siena

Classifica: V. Roma 14; Bergamo 12; Casale M., Agrigento 10; Trapani, L. Roma, Capo d’Orlando, Rieti, Scafati, Biella, Latina 8; Siena 7; Treviglio, Tortona 6; LEGNANO 4; Cassino 0.

SERIE B MASCHILE

Trasferta senese anche per la Coelsanus Varese che affronterà sabato l’altra formazione cittadina, la Virtus. Trasferta lunga ma, dal punto di vista tecnico, alla portata dei gialloblu di Cecco Vescovi che settimana scorsa hanno perso all’ultimo respiro contro la capolista Omegna. Inutile sottolineare che due punti in terra toscana permetterebbero alla Robur di restare nella parte alta della graduatoria.

Dove e quando: sabato 24 novembre, ore 21, PalaCorsoni di Siena.

Classifica (dopo 8 giornate): Fiorentina, Omegna 14; San Miniato 12; Vigevano, Borgosesia, Piombino, Sangiorgese 10; ROBUR VARESE, Oleggio, Montecatini, Alba 8; Empoli 6; Pavia, Cecina 4; Siena 2; Domodossola 0.

SERIE A2 FEMMINILE

Sfiorata, ma non ottenuta, la prima vittoria della stagione settimana scorsa a Bolzano, la SCS Varese di coach Lilli Ferri torna sul campo amico di Azzate per provare, finalmente, a cogliere i primi due punti nel secondo campionato in ordine di importanza. L’impegno del “Branco” è di quelli difficili ma non impossibili: in via Colli arriverà infatti la Delser Crich Udine, formazione che ha vinto fino a qui cinque volte.

Dove e quando: sabato 24 novembre, ore 21, Palestra “Colli” di Azzate.

Classifica (8a giornata): Villafranca*, Costa Masnaga 14; Crema*, Moncalieri*, Castelnuovo Scrivia* 12; Itas Bolzano, Udine 10; Vicenza, Carugate, Marghera, San Martino di L., Milano 6; Ponzano, Val Bruna Bolzano 4; Albino, VARESE 0.

SERIE A1 CARROZZINA

Impegno durissimo per la Cimberio “seduta”, impegnata in trasferta sul campo del Santo Stefano, squadra di Porto Potenza Picena. I marchigiani sono da tutti indicati come possibile finalista e prima sfidante dei campioni d’Italia della Briantea Cantù, successiva avversaria dei biancorossi. Varese dovrà nuovamente rinunciare a Francesco Roncari, il capitano ancora alle prese con alcuni problemi di salute, circostanza che rende ancora più arduo il compito dei ragazzi di Bottini. Che però, per lo meno, non hanno nulla da perdere e potranno giocare a mente sgombra in attesa di incroci più semplici.

Dove e quando: sabato 24 novembre, ore 16, Porto Potenza Picena