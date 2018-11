Libri, letture e un aiuto vero alle donne: “Non siete sole”

Tre iniziative diverse, a Lonate Pozzolo, per la Giornata contro la violenza sulle donne.

In biblioteca, domenica 25 novembre, è prevista la presentazione del libro “Se il freddo fa rumore”, giallo di Sara Magnoli che tocca anche il tema delicato della violenza. Il Comune ha poi concesso il patrocinio all’evento di periferia Sociale e Samarate Love Books (Io non ho paura – letture sulla violenza di genere).

«Abbiamo poi il volantino realizzato appositamente e diffuso per ricordare alle donne vittima di violenza che non sono sole e che il nostro Comune, attraverso i Servizi Sociali si appoggia al Centro antiviolenza E.VA per supportare e aiutare le vittime» commenta l’assessore ai servizi sociali Melissa Derisi. «Un forte segnale di sensibilizzazione sarà anche la bandiera a mezz’asta per ricordare le donne vittime di violenza che hanno perso la vita». Tutti i dettagli sono sul sito del Comune, qui.