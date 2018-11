L’Ufficio relazioni col pubblico torna a Palazzo Gilardoni

L’amministrazione informa che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) che attualmente si trova in via Alberto da Giussano 12, da venerdì 9 novembre trasferirà i propri sportelli presso il Palazzo Comunale con accesso al pubblico da Via Candiani.

Si ricorda che gli orari di apertura al pubblico sono lunedì – martedì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 16.00; giovedì e sabato chiuso.

L’ufficio risponde ai numeri di telefono 0331/390309 e 800017463 (numero verde): si ricorda che lo sportello è disponibile anche per assistere i cittadini per la prenotazione degli appuntamenti per richiedere la carta d’identità elettronica. L’indirizzo di posta elettronica urp@comune.bustoarsizio.va.it