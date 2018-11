Il mondo dello scoutismo piange Gabriele Peroni

Martedì scorso, 27 novembre, la Basilica di Santa Maria Assunta ha visto moltissimi scout partecipare alle esequie per Gabriele Peroni.

Con lui se ne è andata una presenza storica dello scoutismo in provincia di Varese. Non c’è quasi gruppo scout che non lo veda tra i fondatori: Gallarate, Varese, Busto Arsizio, Somma Lombardo, Cassano Magnago, Luino, Legnano.

Aveva conosciuto lo scoutismo all’indomani della conclusione dell’ultimo conflitto mondiale, nel 1945, e subito lo ha sostenuto come scuola di vita, per la costruzione di un mondo migliore, di uomini liberi, uguali e fratelli.

Inoltre agli scout ha trasmesso il gusto di sentirsi europei, cittadini del mondo sostenendo spedizioni in Norvegia, Finlandia, Spagna, Inghilterra ma anche in Africa presso il Lago Vittoria dove ha saputo trasformare un povero villaggio di pescatori in una comunità vivace e orgogliosa.

Non si contano i campi di specializzazioni da lui sostenuti a Livigno e nell’Isola scout del Parco del Ticino. Ha saputo fare dello scoutismo una vera scuola di vita, uno strumento formidabile per la costruzione di un mondo migliore, di uomini liberi, uguali e fratelli.

Al di là anche dello scoutismo ha saputo proporre forme di aggregazione e attività di sostegno alla gioventù come ad esempio la scuola di lingue, di canto, di musica, di disegno, di sci.

Con lui Gallarate ha potuto usufruire di tanti stimoli che l’hanno resa più bella e accogliente.