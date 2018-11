Il Natale illumina i quartieri

Il primo passo verso il Natale è stato fatto sabato 24 novembre con l’accensione dei due alberi in piazza Montegrappa e in piazza Repubblica.

Il Comune di Varese non guarda però solo alla zona centrale ma, grazie alle numerose e attive associazioni cittadine, illumina e fa vivere anche i quartieri.

Circa quaranta eventi dal primo weekend di dicembre fino all’Epifania per un calendario ricco e variegato con tante proposte, dai mercatini ai presepi viventi ma anche musica, concerti gospel, arte e sociale. Il calendario è nato grazie al bando voluto dal comune e recepito dai quartieri.

Si parte già questo weekend con il mercatino “Luci, profumi e colori del Natale a Casbeno”, l’1 e il 2 dicembre, e a Bobbiate con “Melodie Pastorali in attesa del Natale: Concerto di Natale presso la Parrocchia di San Grato”, in programma domenica 2 dicembre.

A presentare gli eventi del Natale 2018 nei quartieri è stata questa mattina l’assessore Francesca Strazzi insieme a tutte le realtà coinvolte che hanno organizzato le iniziative nei rioni e nelle castellanze di Varese.

“La grande quantità di eventi che riusciamo a proporre quest’anno – ha detto l’Assessore Strazzi – è il risultato di un importante percorso partecipato con i quartieri e le associazioni. Supportato anche da un bando dedicato proprio al Natale nei rioni per il quale il Comune ha investito oltre 20mila euro. L’obiettivo è di diffondere la magia del Natale anche nei rioni per dare modo a tutti di vivere la propria città anche nei luoghi dove si vive. Inoltre, quest’anno una delle richieste era anche quella di illuminare i rioni e grazie ad una sinergia tra pubblico privato siamo riusciti a portare le luminarie natalizie in molti quartieri tra quelli che ne hanno fatto richiesta. Ad esempio per la prima volta sono state posizionate le luci di Natale anche in viale dei Mille e viale Valganna. Invito tutti dunque a partecipare ai tanti eventi in programma nei quartieri e ringrazio tutte le associazioni, enti, parrocchie e comitati per la preziosa collaborazione e impegno”.

