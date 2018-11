Tutti gli eventi di Natale del Comune di Varese

CASBENO

1/2 DICEMBRE

Luci, profumi e colori del Natale a Casbeno: 16° Edizione del mercatino di Natale

Sabato 1 dicembre dalle ore 15.00 alle 22.00 lungo le vie di Casbeno, Il Mercatino di Natale degli Hobbisti

Dalle ore 15.00 alle 18.30 all’asilo:

-Mostra fotografica di Marcello Albani, un grande viaggio nei Paesi Scandinavi “ Dal Circolo Polare Artico alle Svalbard passando per il nord della Svezia e della Norvegia”

-Piccola Fabbrica di Babbo Natale. Laboratori per bambini a cura dell’ Associazione Amici dell’Asilo

Ore 18.45 sul sagrato, al termine della S. Messa: “ I bambini luce del mondo!” Mini fiaccolata dei bambini dall’asilo alla chiesa parrocchiale

Ore 19.00 apertura gastronomica in oratorio

Ore 19.00/21.00 in chiesa, nella Cappella invernale: Adorazione Eucaristica

Ore 21.00 in chiesa: Concerto di Natale del Coro Angelo Vidoletti. Al termine, sul sagrato: accensione ufficiale dell’albero di Natale

Domenica 2 dicembre

Ore 8.00, in oratorio bar aperto per la prima colazione

Dalle ore 10.00 alle 20.00 lungo le vie: Mercatino di Natale degli hobbisti

Ore 12.30 apertura gastronomica in oratorio

Dalle ore 10.00 alle 18.00 all’Asilo: Mostra fotografica di Marcello Albani. Un grande viaggio nei Paesi Scandinavi “ Dal Circolo Polare Artico alle Svalbard passando per il nord della Svezia e della Norvegia”

Ore 14.30, in oratorio: Spettacolo Teatrale “Netturbizio chi salverà Netturbinia” per tutti i bambini e i loro genitori, di e con Simone Bovienzo (clown Comizio)

Dalle ore 15.00 alle 18.00 all’Asilo: Piccola fabbrica di Babbo Natale, laboratori per bambini a cura dell’Associazione Amici dell’Asilo.

Ore 16.00 in Chiesa: Concerto di chitarre e coro, dell’ Associazione “Insieme per la Musica”

Soggetto organizzatore: Parrocchia S. Vittore Martire

BIUMO INFERIORE

1 DICEMBRE

Mercatino degli hobbisti e degli artisti di via Cairoli

Sotto il portico di Via Cairoli espositori hobbisti e artigianato

Soggetto organizzatore: Il salotto di Biumo

SACRO MONTE

2 DICEMBRE

Le ville alla Prima Cappella e Oronco: Visita guidata allo scoperta di un circuito mozzafiato di ricchezza e bellezza di ville sorte nei primissimi anni del ‘900 .

Alle ore 14.30 al piazzale Montanari, Prima Cappella.

Soggetto organizzatore: OfficinAmbiente

BOBBIATE

2 DICEMBRE

Melodie Pastorali in attesa del Natale: Concerto di Natale presso la Parrocchia di San Grato

Alle ore 20.30

Direttore Fabio Bagatin. Solisti: Chiara Nicora Clavicembalo, Gabriele Oliveti violino

Soggetto organizzatore: Associazione Cameristica di Varese

BIUMO INFERIORE

7 DICEMBRE

Melodie Pastorali in attesa del Natale: Concerto di Natale presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

Alle ore 20.30

Direttore Fabio Bagatin. Solisti: Chiara Nicora Clavicembalo, Gabriele Oliveti violino

Soggetto organizzatore: Associazione Cameristica di Varese

SANT’ AMBROGIO

7 DICEMBRE

“Sant’ Ambrogio in strada” Aspettando il Natale

Dalle ore 17.00 alle 23.00, in occasione delle festività del Santo Patrono e del Natale

Ore 17.00 “Santi e Artisti” visita guidata (gratuita) alle due chiese di S. Ambrogio, a cura della proff.ssa Albertina Galli (per info e prenotazioni : albertina.gallidm@gmail.com)

Dalle ore 17.00 Esposizione e mercato di hobbisti, artigiani, foto d’ epoca, oggetti vintage e molto altro

Dalle ore 17.30 Banchetto ”Potere ai Bambini” presso “Il Laboratorio di Marina”

Dalle ore 17.30 Aperitivo musicale natalizio presso ”Bar Albiati” con la partecipazione degli allievi dell’ Accademia Musicale Papillons

Dalle ore 19.00. Apertura punti ristoro nel borgo (Macelleria Tonino, C’era Una Volta Ristò, Il Duo, Il Salumaio di Sant’ Ambrogio) con varie specialità, e con la mitica pasta e fagioli del Circolo l’ Avvenire.

Dalle ore 19.00 in piazza Milite Ignoto: SWAN sound (acoustic duo) Soul, Pop e musica acustica

Dalle ore 19.00 presso Angolo del Salumaio : Andrea Depa live (Busker) musica di strada con chitarra e loop station

Dalle ore 19.30 Performance musicali e di giocoleria nel borgo

Dalle ore 20.00 presso Vecchia Piazzetta in via S. Monte , Host Rock live

Dalle ore 20.00 in piazza Milite Ignoto: Piazzolla, Monti, e musica da film con Corinna Sinigaglia (piano) e Mario Micelio (sax).

THE BLACKS in concerto. Graziano Incardona (chitarra e voce) e Carlo Rizzi (contrabbasso), performance musica nera americana

Dalle ore 21.30 nella vecchia piazzetta di via S. Monte : Compagnia della Gru: gospel, spiritual, pop e musical

Dalle ore 22.30 in piazza Milite Ignoto chiusura della festa con DJ BALERA (vinili anni 60/70/80)

Soggetto organizzatore: Associazione Coopuf Iniziative Culturali

Il viaggio dei Re Magi: cercando l’ Emmanuel nei borghi di Varese

Il passaggio dei Sapienti nei quartieri è occasione di scoprire luoghi e persone, e di raccogliere doni da offrire ai soggetti bisognosi

Ore 19.00 partenza chiesa nuova di S. Ambrogio, arrivo chiesa vecchia di S. Ambrogio

Soggetto Organizzatore: Associazione Coopuf Iniziative Culturali in collaborazione con le scuole di teatro STCV “Anna Bonoli”, “Splendor del vero”, in “Drao”

RASA

8 DICEMBRE

Il viaggio dei Re Magi: cercando Emmanuel nei borghi di Varese

Il passaggio dei Sapienti nei quartieri è occasione di scoprire luoghi e persone, e di raccogliere doni da offrire ai soggetti bisognosi

Ore 16.00 partenza dall’oratorio e arrivo alla chiesa di San Gottardo

Soggetto Organizzatore: Associazione Coopuf Iniziative Culturali in collaborazione con e scuole di teatro STCV “Anna Bonoli”, “Splendor del vero”, in “Drao”

BUSTECCHE

8 DICEMBRE

Anteprima con i racconti di Natale a colazione:

Alle ore 9.00 presso “La cucina di Altamura” via Pietro Giannone,2

Soggetto organizzatore: Associazione Culturale Karakorum

MASNAGO

8/9 DICEMBRE

Aspettando la cometa: festa della comunità 2018

Sabato 8 dicembre alle 8.30 apertura del mercatino di Natale

Ore 10.30 messa

Ore12.15 pranzo presso cripta con piatti tipici

Ore 14.00 animazione e giochi

Ore 15.00 musiche natalizie eseguite dalla banda “Edelweiss” di Velate e dalla banda di Capolago

Ore 16.00 merenda presso la casa di Babbo Natale nella piazzetta dell’Immacolata

Ore 16.15 estrazione dei cesti natalizi

Ore 16.45 concerto in chiesa: musica al vespero da Vivaldi a Mozart a cura del “Coro Lauretano di Lugano e Coro “Good Company” di Varese, Orchestra Sacro Monte. Solisti: Alessandra Molinari, Mirea Marchetto Mollica, Matteo Straffi e Michele Giaquinto.

Direzione cori a cura del maestro Andrea Motta.

Ore 18.00 Messa solenne.

Domenica 9 dicembre dalle ore 15.00 animazione in oratorio nel villaggio di Babbo Natale

Ore 16.30 spettacolo teatrale ”Un Natale da favola” a cura della compagnia “Piccoli Attori”.

Regia di Agostino Landi, musiche di sottofondo e natalizie a cura del Maestro di violino Francesco Postorivo.

Soggetto organizzatore: Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo

Il viaggio dei Re Magi: cercando l’ Emmanuel nei borghi di Varese

Ore 15.30, partenza dal Castello di Masnago, arrivo in oratorio “San Pietro e Paolo”

Il passaggio dei Sapienti nei quartieri è occasione di scoprire luoghi e persone, e di raccogliere doni da offrire ai soggetti bisognosi

Soggetto Organizzatore: Associazione Coopuf Iniziative Culturali in collaborazione con e scuole di teatro STCV “Anna Bonoli”, “Splendor del vero”, in “Drao”

Nei giorni 7-8-9 dicembre sarà aperto il mercatino presso il “Crotto” di Via Bolchini.

BORGO DI MUSTONATE

9 DICEMBRE

Musica & Bollicine – concerto di Natale al borgo di Mustonate

Alle ore 15.00 Coro gospel: a cura di Greensleeves Gospel Choir – SoleVoci, presso l’Area Verde dell’ Emporio dei Piaceri Campestri via Isolino Virginia 10.

Un pomeriggio all’insegna della buona musica per festeggiare il Natale.

L’esecuzione (tempo permettendo) si svolgerà all’aperto. In caso di maltempo, il concerto sarà al salone Delle Scuderie, in via Innocente Salvini 31. Dopo il concerto si potrà gustare un aperitivo e del panettone.

Soggetto organizzatore: Comune di Varese e Aletti Montano &Co.

BIUMO INFERIORE E VALLE OLONA

9 dicembre

Laboratori creativi per tutti i ragazzi

Dalle ore 15.00 alle 17.30 presso l’ oratorio “Molina” a Biumo Inferiore e presso l’ oratorio “Don Gabbani” a Valle Olona

Soggetto organizzatore: Comunità pastorale Beato Samuele Marzorati

SAN FERMO

14 DICEMBRE

Il viaggio dei Re Magi: cercando l’ Emmanuel nei borghi di Varese. Il passaggio dei Sapienti nei quartieri è occasione di scoprire luoghi e persone, e di raccogliere doni da offrire ai soggetti bisognosi

Venerdì 14 dicembre alle ore 16.30, partenza dei Re magi dal piazzale della Chiesa di S. Agostino di Valle Olona, con gli alunni, docenti, e famiglie della scuola Don Rimoldi. Salita lungo la rizzada di via Aquileia fino al sagrato del Santuario dei SS. Fermo e Rustico in piazzetta De Bortoli e inizio cammino con i Re Magi a partire dal borgo di Penasca sino a piazzale Spozio.

Alle ore 18.15 . Arrivo dei Re Magi sul piazzale ed incontro con i bambini , docenti e genitori della scuola IV Novembre e della scuola comunale per l’infanzia Don Papetti. Nel giardino della chiesa di Santa Maria i bambini della scuola elementare allestiranno un presepe e un albero natalizio

Natale nei quartieri insieme alla scuola

Alle ore 19.00 , all’ interno della scuola IV Novembre, momento natalizio, in compagnia dei Re Magi

Soggetto organizzatore: Istituto Comprensivo Varese1 “Don Rimoldi” in collaborazione con l’Associazione Genitori, Unità Pastorale

e l’Associazione Coopuf iniziative Culturali

BIUMO SUPERIORE

14 DICEMBRE

Progetto Nataleggendo: festa di Natale dei bambini della scuola Giovanni Pascoli

Dalle ore 17.00 alle 18.15 presso il cortile e parco di Villa Panza

Lettura,recita, drammatizzazione di storie e filastrocche di Natale, tratte dal libro completamente realizzato dagli alunni della scuola

Soggetto organizzatore: Comitato Scuola Giovanni Pascoli di viale Ippodromo, in collaborazione con FAI- Villa Panza

BIUMO INFERIORE

15 DICEMBRE

Mercatino degli hobbisti e degli artisti di via Cairoli

Sotto il portico di via Cairoli espositori hobbisti e prodotti artigianali

Soggetto organizzatore: Il salotto di Biumo

BOBBIATE

15 DICEMBRE

Babbo Natale Show: festa di Natale della Scuola Primaria Enrico Fermi, organizzata dall’Associazione di animazione e arti nello spettacolo “I Giullari del 2000”

Ore 19.00 Concerto di Natale dei bimbi della scuola presso la chiesa di san Grato

ore 20.00 apertura stand gastronomico

ore 21.00 inizio spettacolo Babbo Natale Show presso l’oratorio di S. Grato: spettacolo di varietà Circus di alta scuola circense all’insegna delle giocoleria, della magia, delle gag comiche.

Soggetto organizzatore: Associazione Genitori di Bobbiate della Scuola Enrico Fermi

BOSTO

15 DICEMBRE

Natale in Piazza a Bosto:

Ore 15.30 Laboratori per bambini dai 3 anni a tema natalizio in lingua inglese a cura dell’Associazione “GO AROUND”

Mostra di opere artistiche presso i locali della Cooperativa di Bosto in via Sant‘ Imerio,10

Esposizione a titolo conoscitivo di prodotti locali

Ore 16.30 Ritrovo presso oratorio di Bosto in Vicolo Mera, 2

Processione con candele accese fino in Piazza Buzzi

Coro con canti natalizi

Accensione dell’albero

Incontro con i Re magi, partenza dall’ oratorio e arrivo alla Casa Parrocchiale ”San Michele”

Ore 17.30 Incontro con Babbo Natale per la consegna delle letterine e foto, in Piazza Buzzi

Segue vin brulè, cioccolata calda, panettone e spumante

Soggetto organizzatore: A.S.D. P.G.S. FOLGORE BOSTO

VELATE

15 DICEMBRE

Rosso Natale a Velate: esposizione di preziosi presepi in ceramica “ La Natività” provenienti da collezione privata del designer gallaratese Ambrogio Pozzi (1931 – 2012) presentati annualmente al Museo internazionale della ceramica di Cerro di Laveno dal 1985 al 2010.

Alle ore 17.00, al Battistero di Velate, piazza Santo Stefano,1. Vernissage in occasione apertura mostra”Rosso Natale”

Ore 18.15 all’ oratorio, piazza Santo Stefano,1 “ Cartoline di Natale” : fantasie su motivi tradizionali natalizi e musiche di Schubert, Albeniz, De Maurizi a cura dei “Trovieri” ( orchestra di chitarre classiche) diretti dal Maestro Enrico Parravicini.

Soggetto organizzatore: Beautiful Varese International Association

16 DICEMBRE

Dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00, mostra” Rosso Natale”: la Natività al Battistero

Soggetto organizzatore: Beautiful Varese International Association

BIUMO INFERIORE E VALLE OLONA

16 dicembre

Laboratori creativi per tutti i ragazzi

Dalle ore 15.00 alle 17.00 presso l’ oratorio “Molina” a Biumo Inferiore e presso l’ oratorio “Don Gabbani” a Valle Olona

Soggetto organizzatore: Comunità pastorale Beato Samuele Marzorati

BIZZOZERO

16 DICEMBRE

Corsa dei Babbi Natale : per le vie colorate del rione

Dalle ore 14.30 alle 17.00. Partenza e arrivo dalla Scuola Marconi. Premiazione e a seguire merenda con sorpresa

Soggetto organizzatore: Comitato Genitori scuola primaria G. Marconi

BIZZOZERO

16 DICEMBRE

Natale che Schianto! Commedia musicale: realizzata dai bambini e dai ragazzi della Comunità parrocchiale

Alle ore 20.30 presso il teatro sotto la chiesa di Sant’ Evasio, in Piazza Sant’ Evasio

Soggetto organizzatore: Parrocchia di Sant’Evasio e Stefano

BREGAZZANA

16 DICEMBRE

Ore 16.15 Arrivo di Babbo Natale che raccoglierà le letterine dei bimbi e scatterà foto insieme a loro

Ore 17.00: Concerto dell’Accademia del coro Soul Gift: musiche natalizie gospel presso la Chiesa di San Sebastiano

A seguire ristoro a base di vin brulè e dolci natalizi.

Soggetto organizzatore: Amici di Bregazzana e Comune di Varese

BIUMO SUPERIORE

16 DICEMBRE

Accoglienza – “Luce della pace” Dalla Chiesa della Natività di Betlemme, la Luce della Pace, arriverà nella nostra città nel pomeriggio, per portare una speranza nei luoghi di sofferenza.

Ore 17.30 Arrivo in Stazione FS di Varese e accoglienza

Consegna Luce a delegazioni di preadolescenti,adolescenti e giovani che la porteranno in diversi luoghi della città .

Corteo con gli Scout lungo le vie del centro (dalla stazione a Palazzo Estense)

Ore 18.00 Incontro con il Sindaco per la consegna della Luce alla città

Soggetto organizzatore: Oratori della Comunità Pastorale, in collaborazione con gruppi AGESCI Varese1, Varese3, Varese8, FSE Varese3, Induno Olona1, Bisuschio1

SACRO MONTE

16 DICEMBRE

Il viaggio dei Re Magi: cercando Emmanuel nei borghi di Varese

Il passaggio dei Sapienti nei quartieri è occasione di scoprire luoghi e persone, e di raccogliere doni da offrire ai soggetti bisognosi

Ore 15.30 partenza dalla stazione della Funicolare del S. Monte e arrivo al Santuario di Santa Maria del Monte

Soggetto Organizzatore: Associazione Coopuf Iniziative Culturali in collaborazione con e scuole di teatro STCV “Anna Bonoli”, “Splendor del vero”, in “Drao”

SCHIRANNA

16 DICEMBRE

Panettone alla Schiranna e brindisi con auguri: qui presero forma i primi Idrovolanti della Aeronautica Macchi già Nieuport-Macchi. Panettone vista lago per tutti!

Dalle 14.30 piazzale Roma Schiranna

Soggetto organizzatore: OfficinAmbiente

BIUMO SUPERIORE

DA LUNEDI’ 17 DICEMBRE A VENERDI’ 24 DICEMBRE

Case della Luce, Novena di Natale: La luce di Betlemme sarà custodita nella chiesetta di Sant’ Anna in via Guido Reni a Biumo Superiore, che sarà aperta e animata da incontri di preghiera e riflessione. E nella chiesa Santa Maria in piazza Spozio a San Fermo

Ogni giorno alle ore 17.00 i ragazzi e i bambini saranno invitati per un momento a loro dedicato in preparazione del Natale

Soggetto organizzatore: Comunità Pastorale Beato Samuele Marzorati

BIUMO INFERIORE

21 DICEMBRE

Pranzo solidale del Drop In (servizio di riduzione del danno e inclusione sociale senza fissa dimora):

Dalle ore 11.30 in via Walder, 39 , gestito dalla Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione

Mercatino natalizio solidale: Dalle ore 15.00 alle 19.00 al Parco Perelli con prodotti biologici, prodotti di artigianato , musicisti di strada, teatranti, associazioni senza fine di lucro con prodotti realizzati dagli utenti, laboratori per bambini.

Alle ore 17.00 Corteo Natalizio il Viaggio dei Re Magi “Cercando l’Emmanuel”.

Partenza dalla “Casa San Giuseppe” e arrivo al parco Perelli.

Alle ore 18.15 in via Frontini, inaugurazione da parte di Coopuf e Coop Lotta contro l’Emarginazione, dell’ iniziativa “Adozione di via Frontini”, con un ricordo a Franca Rame, che lì ha vissuto. Seguirà spettacolo teatrale cura di CPA Varese e concerto di musica balcanica.

Soggetto organizzatore: Cooperativa Lotta Contro l’ Emarginazione, in collaborazione con L’Associazione Coopuf Iniziative Culturali, Tavolo comunità di Biumo

SAN FERMO

22 DICEMBRE

Snow Bowl: evento sportivo a scopo benefico presso il Campo Sportivo in via Sette Termini

Ore 12.00 Apertura banco gastronomico

Ore 16.00 Inizio partita football americano

ore 19.00 Premiazioni

ore 21.00 Lancio lanterne per Nicolò

Soggetto organizzatore: Gorillas. Varese. Squadra di football americano

VELATE

22 DICEMBRE

Rosso Natale a Velate:

Dalle ore 15.00 alle 18.00 apertura mostra al Battistero, piazza Santo Stefano, 1

Soggetto organizzatore: Beautiful Varese International Association

CAPOLAGO

22 DICEMBRE

Concerto di Natale: con la Banda musicale “G. Verdi” di Capolago, dirige il maestro Giuliano Guarino.

Alle ore 21.00 presso la Chiesa della SS. Trinità

Soggetto organizzatore: banda musicale” Giuseppe Verdi”

CARTABBIA

23 DICEMBRE

Concerto di Natale gospel a cura del coro “ Sole Voci”

Alle ore 17 presso la Chiesa da San Silvestro, Via Stoppani

Soggetto organizzatore: Comune di Varese

CENTRO

23 DICEMBRE

Il viaggio dei Re Magi: cercando Emmanuel nei borghi di Varese

Il passaggio dei Sapienti nei quartieri è occasione di scoprire luoghi e persone, e di raccogliere doni da offrire ai soggetti bisognosi

Ore 15.30 partenza dalla chiesa dalla Motta e arrivo in piazza San Vittore.

Soggetto Organizzatore: Associazione Coopuf Iniziative Culturali in collaborazione con e scuole di teatro STCV “Anna Bonoli”, “Splendor del vero”, in “Drao”

VELATE

23 DICEMBRE

Concerto di Natale del Corpo Musicale Edelweiss Velate, diretto dal maestro Alessandro Ancellotti.

Alle ore 17.00 presso la chiesa di Santo Stefano a Velate.

Al termine del concerto, in oratorio scambio di auguri con panettone e spumante.

Soggetto organizzatore: Corpo Musicale Edelweiss Velate.

VELATE

23 DICEMBRE

Rosso Natale a Velate:

Dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00 apertura mostra dei presepi La Natività al Battistero Piazza Santo Stefano,1.

Dalle ore 15.00 alle 18.00 all’oratorio “L’ Incanto di Natale” raccontato dalla Regina delle Nevi: un pomeriggio magico per tutta la famiglia con Ada Cattaneo, divulgatrice delle tradizioni locali lombarde

Soggetto organizzatore: Beautiful Varese International Association

BUSTECCHE

23 DICEMBRE

Scambio di auguri

Alle ore 16.00 merenda e vin brulè a cura del Gruppo Scout Varese 8 presso lo spazio Yak in piazza Fulvio De Salvo,6

Chrismas Red & Blue trio

Alle ore 17.00 Concerto di canzoni di Natale dalle culture di tutto il mondo, riarrangiate in chiave jazz., a cura di 67 Jazz Clubo presso lo spazio Yak in piazza Fulvio De Salvo,6

Soggetto organizzatore: Associazione Culturale Karakorum

BIUMO SUPERIORE

23 DICEMBRE

Presepe Vivente: organizzato dai ragazzi degli oratori e dalle loro famiglie in 4 punti del colle di Biumo Superiore ( Villa Mozzoni, chiesa di San Giorgio, parcheggio di via Reni, campo di Viale Ippodromo)

Alle ore 15.30 Ritrovo in oratorio”Maria Immacolata”: Corteo e inaugurazione del presepe

Ore 17.30 benedizione dei “bambinelli”e delle famiglie, nella Chiesa di San Giorgio.

Soggetto organizzatore: oratori e Comunità Pastorale Beato Samuele Marzorati

24 DICEMBRE

Notte di Natale : Corteo e Messa di mezzanotte

Alle ore 22.30 ritrovo in oratorio “Maria Immacolata”

Il corteo dall’oratorio alla chiesa di San Giorgio sarà animato dal cammino dei Magi in collaborazione con l’Associazione Coopuf

Ore 24.00 Santa Messa nella chiesa di San Giorgio, che sarà preceduta da una salita al colle con le lanterne (accompagnati dalla piva) Dopo la Messa auguri e brindisi sul sagrato

Soggetto organizzatore: parrocchia di San Giorgio in collaborazione con L’associazione Coopuf Iniziative Culturali

DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 2019

Mostra del grande Presepe: lungo le vie del borgo, all’oratorio, presso il campo parcheggio di via G. Reni, Villa Mozzoni, Chiesa di San Giorgio. Orari:

-Lun 24 dicembre: h.16.00-00.00

-Mar 25 dicembre: h. 16.00-19.00

-Mer 26 dicembre: h. 16.00-19.00

-Sab 29 dicembre: h. 16.00-19.00

-Dom 30 dicembre: h 15.00-19.00

-Mar 1 gennaio: h. 16.00-19.00

-Sab 5 gennaio: h. 16.00-19.00

Dom 6 gennaio: h. 14.00-19.00

Negli orari di apertura del “grande Presepe” sarà sempre aperto il bar come punto di ristoro

Soggetto organizzatore: Parrocchia di San Giorgio

BREGAZZANA

24 DICEMBRE

Ore 22.00: Fuori dalla chiesa di San Sebastiano al termine della S. Messa, scambio di auguri con vin brulè e dolci natalizi.

Soggetto organizzatore: Amici di Bregazzana

VELATE

24 DICEMBRE

Rosso Natale a Velate: esposizione presepi in ceramica La Natività

Dalle ore 15.00 alle 18.00 apertura mostra al Battistero

Soggetto organizzatore: Beautiful Varese International Association

VELATE

26 DICEMBRE

Rosso Natale a Velate: esposizione presepi in ceramica La Natività del designer gallaratese Ambrogio Pozzi

Dalle ore 15.00 alle 18.00 apertura mostra al Battistero

Soggetto organizzatore: Beautiful Varese International Association

VELATE

29 DICEMBRE

Rosso Natale a Velate: esposizione presepi in ceramica La Natività del designer gallaratese Ambrogio Pozzi

Dalle ore 15.00 alle 18.00 apertura mostra al Battistero

Soggetto organizzatore: Beautiful Varese International Association

VELATE

30 DICEMBRE

Rosso Natale a Velate: esposizione presepi in ceramica La Natività del designer gallaratese Ambrogio Pozzi

Dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00 apertura mostra al Battistero

Ore 16.30 all’oratorio di Velate, “Il Divino e L’ Umano nella Natività”: concerto a tema Natalizio per viola con musiche di J.S. Bach e dei contemporanei B. Britten e G. Kurtàg. a cura del maestro Simone Libralon.

Soggetto organizzatore: Beautiful Varese International Association

BUSTECCHE

30 DICEMBRE

Balera di fine anno con aperitivo

Dalle ore 17.00 alle 21.00. musica e danze in collaborazione con Auser. presso lo spazio Yak, Piazza Fulvio De Salvo, 6

Soggetto organizzatore: Associazione Culturale Karakorum

VELATE

5 Gennaio

Rosso Natale a Velate: esposizione presepi in ceramica La Natività del designer gallaratese Ambrogio Pozzi

Dalle ore 15.00 alle 18.00 : apertura mostra al Battistero.

Ore 16.30 all’oratorio “ I Canti Della Stella e altre Storie”, da un’antica tradizione popolare, un concerto per riscoprire musiche, canzoni e filastrocche legate al periodo natalizio e invernale. Gloria Quinteri ( voce e flauto) Alessio Penzo ( pianoforte, campanine e fisarmonica)

Soggetto organizzatore: Beautiful Varese International Association

BREGAZZANA

5 Gennaio

Il dono: Viaggio dei re Magi, “alla ricerca dell’ Emmanuel”

Alle ore 15.30 partenza dalla chiesa di piazza Donessi e arrivo alla chiesa di San Sebastiano.

Il corteo terminerà il percorso presso la chiesa di San Sebastiano.

Ore 17.00: Funzione prefestiva della festa dell’Epifania. Al termine un rinfresco a base di vin brulè e dolci natalizi

Soggetto organizzatore: Amici di Bregazzana

VELATE

6 GENNAIO

Rosso Natale a Velate: esposizione presepi in ceramica La Natività del designer gallaratese Ambrogio Pozzi

Dalle ore 10.00 alle 12.30 finissage mostra al Battistero e brindisi di chiusura

Soggetto organizzatore: Beautiful Varese International Association

BIUMO SUPERIORE

6 GENNAIO

Premiazione mostra presepi

Ore 15.00 presso l’oratorio di Biumo Superiore “Maria Immacolata”, tombolata a cura della Pastorale Giovanile

Durante la tradizionale tombolata verranno premiati il presepe più bello e più originale della mostra, votati dai visitatori

Soggetto organizzatore : oratori e Comunità Pastorale Beato Samuele Marzorati

BIZZOZERO

6 GENNAIO

La notte di Betlemme : presente vivente; verrà messa in scena la vita di un villaggio palestinese di oltre 2000 anni fa.

Dalle ore 15.30 alle 18.30 apertura del villaggio presso il cortile dell’oratorio di Bizzozero, in Piazza Sant‘ Evasio, 5 per proseguire per le vie del rione con conclusione nel cortile dell’oratorio.

Alle ore 16.30 inizio rappresentazione teatrale della “Notte di Betlemme”

Soggetto organizzatore: Parrocchia SS Evasio e Stefano.

ll viaggio dei Re Magi: cercando l’ Emmanuel nei borghi di Varese

Il passaggio dei Sapienti nei quartieri è occasione di scoprire luoghi e persone, e di raccogliere doni da offrire ai soggetti bisognosi

Ore 17.00 partenza dal “Circolo di Bizzozero” e arrivo in oratorio ”Santo Stefano”, accompagnati da un corteo di figuranti e attori

Soggetto Organizzatore: Associazione Coopuf Iniziative Culturali in collaborazione con e scuole di teatro STCV “Anna Bonoli”, “Splendor del vero”, in “Drao”

BUSTECCHE

6 GENNAIO

Bianco come la neve:

Alle ore 15.30 Spettacolo teatrale per bambini e famiglie – DelleAli teatro

Alle ore 16.45 Laboratori di biscotti di Natale

presso lo spazio Yak, Piazza Fulvio De Salvo, 6

Soggetto organizzatore. Associazione Culturale Karakorum

CENTRO

6 GENNAIO

Il viaggio dei Re Magi: cercando Emmanuel nei borghi di Varese

Alle ore 18.30, presso le Suore di via Bernardino Luini, concerto finale per la consegna dei doni raccolti nei quartieri

Soggetto Organizzatore: Associazione Coopuf Iniziative Culturali in collaborazione con e scuole di teatro STCV “Anna Bonoli”, “Splendor del vero”e in “Drao”