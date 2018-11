No al supplemendo sui trolley, l’antitrust “sospende” Ryanair

L’Antitrust ha disposto in via cautelativa la sospensione della nuova policy “bagagli a mano” delle compagnie Ryanair e Wizz Air, che doveva entrare in vigore il primo novembre. L’authority ha disposto la sospensione, come spiega in una nota ufficiale, poichè è stato avviato un procedimento istruttorio sull’argomento.

Il supplemento introdotto dalle compagnie sui trolley, secondo l’antitrust che ha avviato l’indagine, «Fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto con le tariffe delle altre compagnie, inducendo in errore il consumatore».

Ryanair e Wizz air hanno dovuto quindi “sospendere provvisoriamente” ogni attività diretta a richiedere un supplemento di prezzo rispetto alla tariffa standard per il trasporto del “bagaglio a mano grande”, “mettendo gratuitamente a disposizione dei consumatori, a bordo o in stiva, uno spazio equivalente a quello predisposto per il trasporto dei bagagli a mano nell’aeromobile”. Le compagnie dovranno comunicare all’autorità entro 5 giorni le misure adottate in ottemperanza a quanto deciso.

COSA SAREBBE SUCCESSO IL PRIMO NOVEMBRE

Ryanair, senza la sospensione, avrebbe impedito dal primo novembre di salire a bordo con un bagaglio a mano di quelli di dimensione standard. Il limite del bagaglio consentito a bordo era ridotto a quello di una borsa o uno zaino di dimensioni molto contenute (40x20x25 cm) da posizionare sotto il sedile di fronte.

I bagagli anche di dimensione “a mano” superiori a quelle, e al di sotto dei 10 chili, ma pur sempre compatibili con quelle dei bagagli a mano, sarebbero ovviamente stati imbarcati ma con un sovrapprezzo, secondo le istruzioni date dalla compagnia e ancora presenti sul sito il 2 novembre : «Il bagaglio da 10 kg da registrare costa € / £ 8 se acquistata durante la prenotazione iniziale del volo, o € / £ 10 se aggiunta online dopo la prenotazione tramite la funzione “Gestisci la mia prenotazione” in “I miei voli”. I passeggeri che non hanno aggiunto alla prenotazione il bagaglio a mano da 10kg registrato possono acquistarlo all’aeroporto: se acquistato al banco deposito bagagli, il costo sarà di €20, altrimenti, se acquistato al gate di imbarco, il costo sarà di €25».