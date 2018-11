Occhio alla truffa del falso addetto Enel

Occhio alle truffe, anche a Casciago.

Falsi addetti dell’Enel sono stati avvistati nei giorni scorsi in zona stazione, in via Mazzini per la precisione. È un messaggio nel gruppo Facebook Casciago e Morosolo a segnalare il pericolo:

“Buongiorno, segnalo che una mattina di un paio di settimane fa, due uomini spacciandosi per due operatori Enel mi hanno suonato e chiesto di poter entrare in casa per la lettura del contatore del gas ma non li ho fatti entrare. Ve lo segnalo in quanto abbiamo verificato con Enel che ci conferma che la cosa a loro non risulta e che i loro operatori, oltre ad essere sempre in divisa, non girano mai in due per una lettura dei contatori (salvo ovviamente per interventi particolari per i quali il proprietario dell’immobile viene sempre precedentemente informato). Il tutto avvenuto a Casciago in via Mazzini”.

L’invito, come sempre, è di avvertire subito le forze dell’ordine e di prestare la dovuta attenzione prima di aprire la porta di casa.