Openjobmetis – Happy Casa in diretta da Masnago

Ottava giornata di Serie A di basket e impegno interno per la Openjobmetis che ospita a Masnago la rivelazione Happy Casa Brindisi di Adrian Banks e di coach Frank Vitucci. Palla a due alle ore 18: per intervenire nella nostra diretta è possibile scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn e #varesebrindisi su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il liveblog CLICCATE QUI.