Una passeggiata con vista tra il lago Delio e il Maggiore

È riproposta per domenica 18 novembre l’escursione tipica autunnale proposta dal CAI Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca con meta il Lago Delio e al monte Borgna partendo da Maccagno.

Splenditi panorami sul lago, boschi con i colori autunnali, il lago Delio e il Lago Maggiore che si incontrano con il panorama sulle Alpi.

L’itinerario inizia da Maccagno e percorre il sentiero 110 della Via Verde Varesina fino alla diga del Lago Delio toccando le frazioni di Veddo, Sarangio e Musignano. Poi dal lago si imbocca il sentiero 133 fino al bivio per il monte Borgna che con il sentiero 133A porta alla vetta a 1157m. Il ritorno lungo lo stesso itinerario fino a Intiglio poi si prosegue sull’itinerario 124 per arrivare alla palestra di roccia del Cizanino con una breve sosta presso Bernardo e quindi al punto di partenza.

Tempo escursione salita ore 3.45 complessiva ore 6.00 – Dislivello 950m – Difficoltà T2

Programma

Ore 8.20 (orario solare) appuntamento al posteggio presso Pro Loco di Maccagno

Ore 8.30 inizio escursione

Pranzo al sacco

Abbigliamento e calzature adeguate

Gita gratuita con condivisione spese auto

In caso di pioggia escursione annullata

Assicurazione: solo i soci CAI usufruiscono della copertura assicurativa per infortuni

Avvertenza ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Informazioni:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it