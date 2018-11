Peculato, minoranza: “Fatto grave, fiducia nella magistratura”

Di seguito la nota congiunta dei consiglieri Petrotta, Nogara, Compagnoni e Agostinelli in merito all’inchiesta in corso da parte dei carabinieri per l’ipotesi di peculato che riguarderebbe un ex dipendente comunale

Abbiamo saputo di questo increscioso fatto dalla stessa Amministrazione alcuni giorni fa. Una volta venuti a conoscenza della notizia abbiamo mantenuto la riservatezza su ogni commento in attesa della comunicazione ufficiale del sindaco vista la delicatezza della situazione. Come prima cosa ci sentiamo di dire che quanto accaduto è davvero grave ed abbiamo piena fiducia nell’opera della magistratura. Desideriamo poi tranquillizzare la cittadinanza rispetto la bontà e l’onestà dell’attività lavorativa di tutti i dipendenti che ogni giorno fanno con coscienza all’interno dell’Ente. Oggi non è il giorno della polemica, lo abbiamo ripetuto anche a chi nei giorni scorsi chiedeva anche a noi cosa stesse succedendo all’interno del Comune ma è chiaro che quanto avvenuto, al di là dei fatti che accerterà la magistratura, deve essere spiegato bene e con trasparenza ai cittadini nel rispetto delle leggi che tutelano tutte le persone coinvolte. Ci aspettiamo che la Giunta, il sindaco, gli assessori diano anche una risposta politica a domande che nei prossimi giorni come opposizioni noi legittimamente faremo. Anche sulla stampa.