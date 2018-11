Peculato, indagine su ex dipendente comunale

Una cifra importante, a cinque zeri. Una montagna di soldi – attorno ai 200 mila euro – che in diversi anni sarebbero stati “incamerati” da una figura assunta a tempo indeterminato in Comune, a Luino, e che non risulta più fra i dipendenti in forza a Palazzo Serbelloni da alcune settimane.

La notizia, sussurrata da giorni in città, riguarderebbe l’ipotesi di peculato per la quale è in corso un’attività investigativa da parte dei militari dell’Arma.

Sul punto viene mantenuto il giusto riserbo dovuto alle indagini, sebbene le acquisizioni di documenti e i riscontri operati dai militari riguarderebbero i pagamenti di numerose decine di utenti con l’amministrazione comunale, utenti che nulla avrebbero a che fare con i reati contestati nella vicenda.

Il fatto e’ stato commentato dallo stesso sindaco di Luino Andrea Pellicini che ha dichiarato in serata tramite una nota quanto segue: