Quel “dare la precedenza” che nessuno rispetta

Spettabile redazione,

mi trovo ogni giorno a impegnare la rotatoria di Largo Giuseppina Grassini (sotto il cavalcavia di Viale Europa) per ritornare poi su Viale Piero Chiara (allego foto di Google Maps). Come evidenziato bene dalla nuova segnaletica posizionata diverse settimane fa chi impegna la rotatoria ha ora la precedenza rispetto a chi proviene da Viale Europa. Purtroppo così non è nei fatti.

Le auto che arrivano da Viale Europa, incuranti della nuova segnaletica orizzontale e verticale, non rallentano, né tantomeno si fermano alla rotatoria per lasciar passare chi arriva dalla loro sinistra con diritto di precedenza.

Nelle scorse settimane praticamente ogni sera ho rischiato l’incidente, evitato solo ed esclusivamente dal fatto che, affrontando la rotatoria per ritornare in Viale Piero Chiara, davo io prudenzialmente la precedenza non dovuta alle auto che arrivavano ad alta velocità da Viale Europa.

Penso che sarebbe il caso di intervenire prima che davvero accada un incidente, magari anche con gravi conseguenze.

Venerdì scorso, dopo l’ennesima rischio di incidente a causa di un’auto che non mi ha dato la precedenza, ho provveduto ad avvisare telefonicamente la polizia locale di Varese evidenziando il problema.

Forse sarebbe il caso di rivedere la segnaletica e tornare, se possibile e consentito dal codice della strada, alla situazione precedente in cui erano le auto provenienti da Viale Europa che avevano la precedenza. Allego al riguardo immagine di come era la segnaletica nel luglio 2018 (da Google Street View) e di come è adesso (foto mie di questa mattina).

Sarebbe utile conoscere se la polizia locale ha preso in carico la segnalazione e sta adottando opportuni provvedimenti.

Cordiali saluti

Massimo