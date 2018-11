Rotonda in viale Europa: “Il pericolo c’è perché ben pochi rispettano le regole”

Dopo la lettera che segnala la situazione di pericolo in viale Europa, arriva la risposta di un altro lettore, che ricorda come le regole di tutte le rotonde siano quelle

Egregio Direttore

Tale situazione era del tutto prevedibile poichè purtroppo ben pochi automobilisti conoscono le modalità con le quali gestire le precedenze nelle nuove rotonde.

Faccio presente che in quel tratto esiste anche il limite di velocità a 50 Km/h e la strada è attraversata da passaggi pedonali con tanto di strisce segnaletiche.

Il problema delle rotonde è purtroppo generalizzato, nelle altre presenti in zona (cimitero e Coop) gli automobilisti non si curano del dare la precedenza all’ingresso delle rotonda stesse e mantengono una velocità in qualche caso elevata nell’affrontarla.

Inoltre spessissimo si ignora completamente che al suo interno le corsie sono due e quasi sempre le si precorre in linea retta per proseguire verso l’uscita di fronte. (in molti casi le strisce bianche sull’asfalto sono sbiadite)

Vorrei ricordare che la precedenza è di chi è già presente in rotonda e non dell’automobilista che arriva a velocità massima, inoltre chi cambia corsia deve dare precedenza a chi invece sta impegnando la sua.Per ultimo vorrei segnalare a molti autisti che le frecce si possono usare per segnalare i cambi di direzione e non solo per essere accese contemporaneamente per parcheggiare in divieto di sosta.

Cordiali saluti

Michele Villa