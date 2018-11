Racconti d’africa con Dino Azzalin e Anna Pozzi

Ultimi due appuntamenti per la rassegna di immagini, racconti e testimonianze africane, organizzati dalla biblioteca biblioteca comunale “Antonia Pozzi”, in collaborazione con Agrisol Servizi. Un mese di eventi che hanno visto un’ottima partecipazione e che si chiude questa settimana. Gli ultimi due appuntamenti vedono, giovedì 22 novembre un incontro con la giornalista Anna Pozzi che incontrerà il pubblico con il suo reportage “Donne resistenti”: nonostante sofferenze e violenze, la società civile congolese continua a promuovere iniziative di resistenza attiva. Specialmente a Bukavu, dove ci sono figure di grande coraggio come Mathilde Muindo, per molto tempo direttrice del centro “Olame” di Bukavu, luogo di accoglienza, protezione e sostegno alle donne di quella terra.

Anna Pozzi, giornalista di “Mondo&Missione” e scrittrice, dal 2007 segue un progetto dedicato alla tratta di donne nigeriane per lo sfruttamento sessuale, denominato “Mai più schiave”. Ha pubblicato “Made in Africa. Storie di un continente che rinasce” e, con suor Eugenia Sonetti, “Schiave. Trafficate vendute prostituite usate gettate donne” e “Spezzare le catene. La battaglia per la dignità delle donne”.

Sabato 24 novembre concluderà la serie degli incontri il noto medico, poeta e scrittore varesino Dino Azzalin, con i suoi “Racconti e diari d’africa”. Dino Azzalin è nato a Pontelongo (Padove) nel 1953, vive a Varese. Giornalista pubblicista, collabora con diverse testate giornalistiche e riviste, ed è presente in diverse antologie. E’ fondatore e animatore della NEM (Nuove Edizioni Magenta). Ha pubblicato diversi volumi per le edizioni Crocetti.

La biblioteca comunale “Antonia Pozzi” ospiterà anche tre vere e proprie lezioni di geografia per i ragazzi del locale Liceo scientifico, preparate da alcuni richiedendi asilo e accolti dalla cooperativa Agrisol, e precisamente: il 14 novembre Sarcel Mgbabie parlerà del Camerun, il 16 novembre Abas Oyas e Abraham Osarenmwinda parleranno della Nigeria, il 20 novembre Abdifatah Ahmad Farah parlerà della Somalia.

Sarcel Mgbabie, camerunese, ha svolto un tirocinio presso il ristorante Croce Bianca di Cerro come aiuto cuoco ed ora ha un contratto di lavoro come responsabile delle aperture mattutine del bar; Abraham Osarenmwinda, nigeriano, ha lavorato all’orto solidale di Dumenza e come aiuto cuoco a Cassano Valcuvia; Abdifatah Ahmad Farah, somalo, ha iniziato con un tirocinio al supermercato Tigros ed ora è impegnato nei reparti; Abas Oyas, nigeriano, è operaio presso la Ratti di Cassano ed è attualmente iscritto ad un corso serale dell’ISIS di Varese. Una cena condivisa all’Ostello Casa Rossa di Laveno Mombello chiuderà il 30 novembre tutte le manifestazioni.

