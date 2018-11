Rhodense da sola al comando

(Foto Facebook – FCD Rhodense)

Ennesimo cambio al comando della Promozione: la Rhodense sfrutta il pareggio del Morazzone per salire da sola al comando del girone. In Prima Categoria la Vanzaghellese guida il gruppo.

PROMOZIONE

La Rhodense vince 3-0 a Lentate sul Seveso e rimane da sola al comando del girone A, lasciandosi indietro il Morazzone che pareggia 1-1 in casa del Cob 91. Perde il Muggiò, sconfitto 2-1 a Solaro dall’Universal, mentre accorciano verso la vetta la Besnatese, che vince a tavolino contro l’Fbc Saronno, e la Guanzatese, grazie al 2-1 sul Meda. Parte male l’avventura di mister Roberto Gatti a Vergiate: i granata vengono sconfitti 1-0 dall’Olimpia. Si mettono in tasca tre punti anche il Gavirate, 2-1 al Fagnano, e l’Uboldese, 2-1 alla Base 96.

CLASSIFICA: Rhodense 27; Morazzone 25; Muggiò 23; Guanzatese, Besnatese 22; Olimpia 21; Base 96, Gavirate 20; Vergiatese, Cob 91 17; Meda 13; Universal Solaro 12; Uboldese 10; Fagnano, Lentatese 8; Fbc Saronno 7.

PRIMA CATEGORIA

Basta un 1-0 alla Vanzaghellese per regolare l’Ispra e rimanere al primo posto in classifica. A un punto di distacco c’è il Cas Sacconago, vittorioso 2-1 sul San Marco. Terzo posto condiviso dall’Aurora Cantalupo, che ha rifilato un pesante 6-0 al Luino, e dalla Valceresio, che ha vinto lo scontro diretto d’alta classifica 2-0 contro il Gorla Maggiore. L’Arsaghese fa 0-0 in casa della Folgore Legnano, la Solbiatese Insubria passa 3-2 sul campo del Tradate, mentre l’Antoniana trova il sorriso superando 3-1 la CantelloBelfortese. Buon successo per il Brebbia, 2-0 in casa del Tre Valli.