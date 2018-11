“Ritroviamoci all’asilo” con Babbo Natale, giochi e laboratori

Sabato 1 e domenica 2 dicembre la scuola per l’infanzia Vedani apre le sue porte per il tradizionale appuntamento natalizio “Ritroviamoci all’asilo”. Un weekend di festa, giochi e iniziative per le famiglie dei bimbi e più in generale per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa realtà.

In programma oltre a giochi e laboratori creativi sarà possibile incontrare Babbo Natale (sabato dalle 15 alle 16.30) per una foto e per imbucare la letterina, partecipare al lancio dei palloncini (domenica alle 11) e assistere allo spettacolo della Compagnia Roggero “Nonno Gelo e la magia del Natale“.

Durante la mattina di domenica sarà inoltre possibile iscriversi o rinnovare la tessera dell’Associazione Amici dell’Asilo Vedani.

L’invito a partecipare non riguarda soltanto le famiglie dei piccoli alunni ma è rivolto a tutti i cittadini e in particolare ai genitori dei bimbi che l’anno prossimo dovranno iscriversi all’asilo e che possono approfittare di questo appuntamento di festa per conoscere la scuola per l’infanzia angerese.