Scoperti a rubare fuggono usando spray al peperoncino

Si spacciano per tecnici della rete idrica ma sono ladri. L’episodio è accaduto questa mattina in via Ruggero Bonghi, nel quartiere Frati di Busto Arsizio. Attorno alle 11 due ragazzi sono entrati in casa di una donna residente in un condominio con l’inganno e con l’obiettivo di rubare.

Quando la signora si è accorta delle cattive intenzioni dei due, ha reagito ma uno dei due ha utilizzato lo spray al peperoncino per fermarla e dileguarsi senza ulteriori conseguenze.

La vicenda ha creato molto allarme nella palazzina e alcuni vicini sono andati in suo soccorso ma dei malviventi nessuna traccia.