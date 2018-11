Torna “Bimbi in festa”: risate, giochi e solidarietà

Una due giorni di spettacoli, laboratori ed esibizioni sportive: è “Bimbi in Festa”, la manifestazione promossa dall’associazione Favolandia che torna al Palazzetto dello sport di Venegono Inferiore (via Damiano Chiesa) nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 novembre. Con i comici di Colorado e Zelig, il clown Il Pimpa, numeri di magia, strutture gonfiabili e tante sorprese.

Un’occasione per genitori e figli di giocare e divertirsi insieme, con la voglia di regalare solidarietà. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto al Progetto DDD Onlus, associazione che si occupa di sostenere la ricerca e le famiglie con persone affette da DDD, acronimo usato per identificare la Malattia dei depositi densi – o glomerulonefrite membrano-proliferativa di tipo II – una rarissima patologia renale (colpisce circa due persone per milione, prevalentemente bambini) che impedisce ai reni di funzionare correttamente.

Di seguito il programma completo:

Sabato 10 novembre

Ore 14:00 – Saltiamo sul gonfiabile

Ore 15:00 – Apriamo i laboratori e, a seguire, “merenda per tutti”

Ore 17:00 – “Claun Il Pimpa”

Ore 18:00 – Ancora due salti sul gonfiabile e “mangiamo insieme”

Ore 20:00 – Spettacolo “All Dance Academy”

Domenica 11 novembre

Ore 9:30 – Karate Vela Shotokan

Ore 10:30 – Spettacolo di ginnastica ritmica A.S.D. Kinesis 2008, a seguire “Pranziamo insieme”

Ore 13:00 – Apriamo i laboratori e saltiamo sul gonfiabile

Ore 14:30 – John Librizzi

Ore 15:30 – Moni’s Aerogag e a seguire “merenda per tutti”

Ore 17:00 – Mago Samui

Ore 18:00 – Comici da Colorado e Zelig

Ore 19:30 – Estrazione della lotteria

Durante la manifestazione sarà sempre presente un punto di ristoro per mangiare e bere o anche solo fare una breve pausa, la pesca di beneficenza e si potranno acquistare i biglietti della lotteria per sostenere ulteriormente il progetto.

Il costo di ingresso è di 2 euro a persona.

Il programma potrà subire piccole variazioni, costantemente aggiornate sulla pagina Faceboook di Favolandia Onlus