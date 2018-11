In treno ai mercatini di Natale di Zurigo

Sabato 15 dicembre 2018 parte il treno dei mercatini di Natale a Zurigo.



Come ogni anno, l’Associazione Verbano Express propone il tradizionale treno dei mercatini di Natale, in programma sabato 15 dicembre con partenza da Luino alle ore 8:08.

Meta la città di Zurigo, principale centro economico e finanziario della Svizzera, che nei giorni dell’Avvento assume un aspetto fiabesco fatto di luci, colori e profumi, offerti dalle tantissime casette di legno distribuite in alcuni punti caratteristici del centro storico e nel grande atrio della stazione principale, dove arriverà il nostro treno speciale.

Un’occasione da non perdere per vivere appieno il momento magico del periodo

prenatalizio, con infinite opportunità per insolite idee regalo, prelibatezze d’oltralpe e interessanti prodotti tipici.

«Vi aspettiamo a bordo del nostro treno speciale, composto da carrozze svizzere anni ’60, per un viaggio dalle sponde del lago Maggiore al lago di Zurigo», dicono gli organizzatori.

Partenza da Luino alle 08:08 con fermata a Maccagno 08:15, Bellinzona 09:04 e arrivo a Zurigo alle 12:16.

Partenza da Zurigo alle 17:15 arrivo a Bellinzona 20:16, Maccagno 20:51, Luino 20:58.

Informazioni e prenotazioni on-line sul sito www.verbanoexpress.it.