Un corso per commessi “di Natale”

E’ sempre fondamentale per le aziende poter inserire risorse, formate, capaci di relazionarsi e di instaurare un rapporto empatico con la clientela, in grado di attrarre l’interesse degli acquirenti e di fidelizzarli.

In relazione alle imminenti festività ed al turnover di richieste di personale temporaneo per l’incremento di lavoro delle attività commerciali, l’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Varese- Confcommercio ha organizzato un corso di formazione base su tecniche commerciali e strategie di vendita.

Il corso verrà finanziato dall’Ente Bilaterale e quindi per il partecipante sarà totalmente gratuito.

Il corso è rivolto a studenti, inoccupati o operatori del settore che hanno compiuto il 18mo anno di età ed in possesso di un Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

Ai partecipanti, compatibilmente con le esigenze del settore, verrà offerta anche la possibilità di inserire la propria candidatura sul nuovo portale di domanda/offerta My Job, che permette uno scambio efficace e qualitativo tra aziende che offro- no opportunità lavorative e persone in cerca di occupazione.

Ai partecipanti è richiesta la massima serietà e l’impegno a partecipare all’intero percorso formativo, della durata di 28 ore.

TUTTE LE INFO PER ISCRIVERSI

Il corso, della durata complessiva di 28 ore, sarà articolato in due moduli: MODULO 1: TECNICHE COMMERCIALI E DI VENDITA (20 ORE) MODULO 2: SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (8 ORE).

La sede di svolgimento è l’Ente Bilaterale del Terziario, Via Valle Venosta, 4 Varese. La data di svolgimento è dal 3 al 7 dicembre 2018. Al termine del corso verranno rilasciati un Attestato di Frequenza al corso di “Addetto punto vendita per il

periodo natalizio” e un Attestato di Sicurezza nei luoghi di lavoro specifico per la mansione. Gli attestati verranno rilasciati a tutti coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di formazione tecnico-specialistiche.

Requisiti di ammissione sono il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media); la capacità di espressione e comprensione orale e scritta della lingua italiana.

Le iscrizioni al corso potranno essere fatte compilando la relativa scheda scaricabile dal sito internet www.entibilaterali.va.it ed inviandola ad info@entibilaterali.va.it, corredata da curriculum, copia della carta d’identità e del codice fiscale entro il 30 novembre.

In caso di superamento del numero massimo di partecipanti (20 allievi) si terrà conto della data di presentazione. Maggiori informazioni tecniche ed il calendario delle attività è consultabile sul sito www.entibilaterali.va.it