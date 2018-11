Mercoledì 7 novembre al centro congressi Ville Ponti di Varese si terrà il seminario di architettura dal titolo “Valore al progetto: design, creatività e innovazione”. Interverranno: Giuseppe Tortato (Giuseppe Tortato associati), Gerd Bergmeister (Bergmeoster wolf). Quattro crediti formativi per gli architetti, due per i geometri e attestato di frequenza per gli ingnegneri. Il seminario è organizzato da The Plan in collaborazione con l’ordine degli architetti e dei geometri.