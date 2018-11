Vanoli – Openjobmetis, la partita in diretta

Contesa iniziale a mezzogiorno in punto tra Vanoli Cremona e Openjobmetis Varese che disputano al PalaRadi la gara valida per la 7a giornata della Serie A di basket. Seguite la partita con VareseNews e dite la vostra scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn o #cremonavarese su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il liveblog CLICCATE QUI.