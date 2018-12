50 mila assunzioni nel tessile, Centrocot aiuta a scoprire le competenze del futuro

Centrocot, Centro per il Co-Sviluppo Tecnologico, è il centro di eccellenza con sede a Busto Arsizio che da oltre trent’anni supporta le imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda nello sviluppo di prodotti e processi, nel loro controllo e nella loro certificazione.

Trent’anni trascorsi a ricercare, progettare, sperimentare, certificare e innovare, non hanno esaurito il continuo desiderio di esplorare nuove vie e nuovi mercati. Centrocot ha infatti saputo prevedere e comprendere l’evoluzione di un settore che, non più focalizzato solo sul tessile tradizionale, richiede approcci e applicazioni sempre più innovativi.

Rinnovando le proprie competenze nel campo della ricerca e sviluppo, delle prove di laboratorio, delle certificazioni e della formazione, centrocot continua a distinguersi per la sua capacità di guardare al futuro con costanza e determinazione.

Oggi il management e i 90 dipendenti, che costituiscono un team di esperti altamente qualificati, non fanno altro che guardare avanti sulla strada dell’innovazione confermando la volontà di matrice internazionale di investire mezzi e risorse anche in altri settori industriali, producendo innovazione, migliorando i processi, aprendosi a nuovi mercati e alla dimensione internazionale, individuando e sperimentando nuove linee di applicazione, controllo e prove.

Un’esperienza che deve essere trasferita tramite corsi di formazione a tecnici di impresa, a docenti delle scuole tecniche e a giovani che immaginano il loro futuro professionale nel settore. Una competenza che ha mosso i primi passi nella sede storica di piazza Sant’Anna a Busto Arsizio nel 1987 e che, da quel momento, non si è mai fermata.

La conferenza “Fit4You”, dedicata alla formazione per l’innovazione tecnologica, organizzata dal Centrocot nella sede di piazza Sant’Anna, per il prossimo 11 dicembre, dalle 14.

“Tessi il tuo futuro” è l’invito che si vuole lanciare a più voci per riportare l’attenzione su un settore chiave del Made in Italy che si connota per creatività e capacità indiscussa di inserirsi in mercati diversificati, sempre più sostenibili e per questo in grado di offrire opportunità di lavoro a figure professionali altamente specializzate.

Si calcola che nei prossimi anni, solo per effetto del normale turn over, il settore tessile abbigliamento assumerà quasi 50.000 nuovi addetti; l’incontro offrirà pertanto una panoramica delle esigenze professionali e formative avvertite, delle azioni in essere e delle buone pratiche a oggi adottate.

Tra queste, il progetto “FIT4YOU – Formazione per l’Innovazione Tecnologica” che, come sarà illustrato da Grazia Cerini, Direttore Generale di Centrocot, ha coinvolto giovani diplomati e laureati in un percorso che ha avuto come obiettivo il trasferimento di competenze tecniche per gestire i processi ad alto valore aggiunto e intersettoriali.

La tavola rotonda darà voce ai giovani coinvolti in esperienze formative e di orientamento al settore; a conclusione dei lavori, sarà possibile visitare i laboratori di Centrocot SpA per meglio comprendere come le dinamiche in atto impattino sulla progettazione di prodotti sempre più performanti, sostenibili e rispondenti a standard qualitativi a livello internazionale.

