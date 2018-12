Auto ribaltata davanti alle poste

Vigili del fuoco e 118 stanno intervenendo in via Vespucci di Gallarate, la strada a doppia carreggiata accanto alle poste centrali, per un incidente stradale con ribaltamento.

(foto inviata da un lettore)

È successo alle 16, sulla carreggiata in direzione della Mornera. Sul posto sono arrivati pompieri, automedica e ambulanza in codice rosso: i vigili del fuoco hanno estratto la conducente, una ragazza.

(articolo aggiornato alle ore 16.20)