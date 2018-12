Bimbi gratis all’Apollonio per Hansel e Gretel: esercitano il diritto alla cultura

Teatro Apollonio gremito di bambini nella mattinata di lunedì 3 dicembre per celebrare nel concreto la Carta dei diritti dell’infanzia, e in particolare il diritto alla cultura.

Questo il senso della manifestazione “Tutti a Teatro”, promossa dal Comune di Varese in collaborazione con Progetto Zattera e Unicef Varese e con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto. A tutti i bambini iscritti alle scuole dell’infanzia pubbliche e convenzionate di Varese e dintorni, è stata offerta la possibilità di assistere gratuitamente allo spettacolo di “Hansel e Gretel”, portato in scena da Martin Stigol e Noemi Bassani di Progetto Zattera.

Così centinaia di bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni (831 presenze in totale, inclusi gli insegnanti) è stata accolta a Teatro dall’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio e dalla presidente del comitato locale di Unicef, Caterina Rossi, per esercitare il loro diritto cultura, assistendo gratuitamente ad uno spettacolo teatrale di qualità (vincitore del premio della giuria di bambini e adulti dell’Europuppetffestival 2014): “Perché ci sono bambini in città che non hanno la possibilità di andare al cinema o a teatro”, ha ricordato Stigol.

L’evento, inserito nel calendario della rassegna “Intrecci” e nelle celebrazioni per la Giornata internazionale dei diritti dei bambini e dell’adolescenza, sarà replicato nella mattinata di venerdì 7 dicembre al Cine Teatro Nuovo, dove sono attesi altri 300 bambini.