Un fiume di bambini sfila in centro città per i diritti dell’infanzia

“Un posto nel mondo” è il tema scelto per “Marcia diritto”, la manifestazione che martedì 20 novembre ha portato circa 1600 bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni a sfilare lungo le vie del centro città.

Così i piccoli cittadini il loro posto in città se lo sono presi, cantando e ballando colorati da piazza Repubblica ai Giardini Estensi, per ribadire i principi della Carta dei diritti dell’infanzia adottata il 20 novembre del 1989 dall’Assemblea delle Nazioni Unite.

Il 20 novembre da allora è la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e il Comune di Varese ha celebrato la manifestazione anche quest’anno con la marcia dei diritti organizzata in collaborazione con “Progetto Zattera” e Unicef e cui hanno aderito decine di scuole: i più piccoli a manifestare sono stati i bimbi delle scuole dell’infanzia Malnati, Macchi e Nidoli, seguiti dai più grandi delle elementari di Varese IV Novembre, Cairoli, Canetta, Foscolo, Garibaldi, Locatelli, Mazzini, Galilei, Marconi, Parini, e poi la Pascoli di Lozza, Alighieri di Marchirolo, Manzoni di Morosolo, le primarie Battisti e Bai, il Consiglio dei bambini di Malnate, il C.C.R. di Maccagno con Pino e Veddasca e la Scuola Primaria Marconi di Cantello.

La manifestazione è partita da piazza Repubblica con le danze e i girotondi per poi sfilare chiassosa, allegra e colorata lungo le vie del centro. I bambini accompagnati dagli insegnanti e da qualche genitore hanno cantato slogan e canzoncine, mostrando striscioni e cartelli cartelli fino a Palazzo Estense. Qui sono stati accolti dal sindaco Davide Galimberti con alcuni assessori e dalle “sedie” che ciascuna classe aveva preparato per la manifestazione: accoglienza, aggregazione, partecipazione e naturalmente i diritti, i temi scelti dai bambini per rappresentare il loro “posto nel mondo”.

Al termine una cioccolata calda è stata offerta a tutti dagli Alpini della sezione di Varese.

I diritti dei bambini

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Il documento riconosce per la prima volta in maniera esplicita che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti. Dal 1989 ad oggi tutti i Paesi del mondo, tranne Stati Uniti e Somalia, si sono impegnati a rispettare e a far rispettare sul proprio territorio i principi generali e i diritti fondamentali in essa contenuti.

L’Italia l’ha ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.