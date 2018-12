Chi è il Bizzozerese dell’anno? Venerdì la proclamazione

Si terrà venerdì 14 dicembre prossimo la tradizionale “Festa di Bizzozero – Bizzozerese dell’anno”, l’iniziativa promossa dal Circolo Bizzozero in collaborazione con Acli Bizzozero, Club Bizzozero, Coop Il Centro Bizzozero e Parrocchia di Bizzozero e che vede encomiare pubblicamente un bizzozerese per la sua attività a favore del rione o per il lustro portato a Bizzozero con la propria attività.

Ospiti d’eccezione quest’anno saranno il sindaco di Varese Davide Galimberti, l’Assessore ai Rioni Francesca Strazzi e il campione della Pallacanesro Varese Aldo Ossola.

In passato, fra gli insigniti del riconoscimento, non sono mancati nomi noti ben al di fuori dei confini rionali, come il designer Marcello Morandini, il canottiere Mario De Bortoli, il Poeta Renato Nidola o lo storico Renzo Talamona, accanto a nomi meno noti di persone che quotidianamente si adoperano in maniera più discreta per il rione e per le persone che vi risiedono.

Accanto a quest’evento principale sono numerose le iniziative che arricchiscono il programma della serata, dalla consegna del premio di giornalismo “Don Giuseppe Macchi” indetto dal quotidiano BIZZOZERO.NET, alla premiazione degli sportivi bizzozeresi, dalla presentazione delle “Fiabe a Bizzozero” pubblicate nell’ultimo anno, alla presentazione del CUS Insubria e del Centro Diagnostico San Carlo, da un riconoscimento ad alcuni componenti dei Comitati Genitori delle due scuole primarie del rione, alla proclamazione del Socio dell’anno del Circolobizzozero, senza dimenticare la presentazione del nuovo “Calendario bizzozerese”, e – novità 2018 – il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana, che ha la sua sede provinciale nel rione e che durante la serata consegnerà un importante riconoscimento; la serata infine sarà chiusa da panettone e spumante per tutti.

Insomma un’autentica festa di tutta la comunità rionale declinata in ogni suo aspetto che ben corona il programma di iniziative denominato “Bizzozero Viva” e promosso dal Circolobizzozero.

L’appuntamento è per le 20.45 presso il salone polivalente del Circolobizzozero in via Monte Generoso 7 a Varese, naturalmente località Bizzozero.