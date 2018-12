Black out tra Cartabbia e viale Europa: quartieri al buio per un’ora e mezza

Black out nel pomeriggio di lunedì 17 dicembre in zona Cartabbia, via Monte Bernasco e viale Europa: a comunicarlo sui social il consigliere comunale Domenico Esposito che ha contattato, per la comunità, anche i tecnici dell’Enel.

I tecnici hanno impiegato circa un’ora e mezza per riparare il guasto, secondo le prime informazioni risultante sui giunti: Il black out è durato dalle 17 alle 18 e 45 circa.

Forti i disagi nei quartieri, in un momento in cui il sole stava tramontando e le persone rientravano a casa dopo il lavoro: ma fortunatamente si è tutto risolto per l’ora di cena.