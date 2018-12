Da Busto alla Croazia per “studiare” l’Erasmus dei liceali

le Professoresse Alessandra Bergamini, Alessandra Brambilla, Laura Speroni, Roberta Riva e Sara Ciapparelli, docenti presso il Liceo Scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio, hanno portato l’Italia ad un meeting tra insegnanti di scuole superiori di diverse parti d’Europa: si è trattato del primo dei sei momenti chiave che, fissati tra l’anno corrente e il 2020, definiranno il progetto Erasmus Plus intitolato “Gift – The magic of knowledge”.

L’iniziativa, proposta dal Collegio Nazionale Carol I di Craiova, in Romania, intende coinvolgere gli studenti liceali che si sono distinti negli ambiti di matematica, biologia, fisica e chimica, riferendosi soprattutto ai risultati di competizioni del calibro delle “Olimpiadi della Matematica” come criterio di selezione. Accanto alle discipline sopra elencate, inoltre, sono richieste competenze avanzate per quanto riguarda l’inglese, dal momento che è lingua veicolare del progetto: ad essere coinvolti, oltre all’Italia, sono Romania, Portogallo, Croazia, Bulgaria e Cipro, ciascuna rappresentata da una delegazione di cinque studenti e due docenti.

Durante il meeting di programmazione in Croazia, le docenti del Liceo Tosi hanno avuto modo di confrontarsi con i professori stranieri a proposito delle linee guida per l’insegnamento, arrivando ad elaborare le attività più efficaci per coinvolgere i partecipanti. L’idea fondamentale di “Gift” (che in inglese significa “dono”) è di mettere insieme studenti meritevoli e capaci, provenienti da queste sei nazioni, per favorire un clima di collaborazione per evitare il rischio che, chi emerge in una certa area disciplinare, si cimenti in un percorso individualistico.

Il prossimo incontro, che si terrà dal 25 al 29 marzo 2019 a Fundao, in Portogallo, incentrato sull’inglese e sulla comunicazione, si pone come fine principale quello di gettare la base sociologica e interculturale del progetto: grazie alla disponibilità da parte del liceo “Agrupamento de Escolas do Fundao” (AEF) a organizzare dei Corsi di Grafica, gli studenti potranno mettere a punto il magazine online che seguirà lo svolgersi dell’esperienza.

Per quanto riguarda le tappe successive, “Gift” punta ad un approccio insolitamente aperto nei confronti di materie troppo spesso ritenute studio fine a sé stesso dagli studenti: a maggio, l’incontro a Cipro con focus sulla matematica cercherà di risvegliare nei partecipanti l’uso della logica e di un pensiero critico rispetto a problemi di vario genere; a cavallo tra settembre e ottobre, in Bulgaria, la settimana residenziale dedicata alla biologia si propone di scandagliare in che modo la mente e il corpo si influenzino a vicenda; e, più in generale, l’incontro di novembre in Italia, presso il Liceo Tosi, farà leva su un metodo condiviso da fisica e chimica per affrontare il tema del rapporto tra ragione umana e mondo naturale. Insomma, alla “classe internazionale” sarà offerta l’opportunità di cogliere anche la realtà filosofica ed epistemologica delle discipline scientifiche che normalmente studiano a scuola, fornendo loro il materiale necessario per la realizzazione di un lavoro di ricerca che verrà condiviso a maggio del 2020, durante il contest che in Romania coronerà l’esperienza biennale.

L’appuntamento è a marzo 2019 per l’incontro in Portogallo, ma “Gift – The magic of knowledge” è già in corso: dicembre 2018 è il mese dedicato alla divulgazione delle informazioni relative a questa imperdibile iniziativa, quindi condividete questo articolo