Calcio in diretta: Arezzo – Pro Patria; Varese – Sestese

Un’altra domenica in diretta con VareseNews e le nostre squadre. Per la Serie C la Pro Patria è attesa da un impegno tosto in casa dell’Arezzo. Al “Franco Ossola” invece il Varese ospita la Sestese. Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #DirettaVn #ArezzoProPatria e #VareseSestese sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI