Castiglione, prima città ideale: a Palazzo Branda il libro di Andrea Spiriti

Sabato 15 dicembre alle 15 la Sala della Quadreria di Palazzo Branda Castiglioni ospiterà la presentazione del libro di Andrea Spiriti, “Castiglione Olona. Prima Città Ideale dell’Umanesimo” (Mimesis Editore, 2018 – € 22,00)

Realizzato con il contributo del Comune di Castiglione Olona e del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università dell’Insubria, il volume è finalizzato a una lettura nuova e sistematica della città ideale, con importanti acquisizioni attributive, cronologiche e iconografiche, arricchite dalle ultime risultanze dei restauri.

«La prima città ideale dell’Umanesimo è Castiglione Olona, rifondata nel 1422 e ultimata verso il 1440 dal Cardinale Branda Castiglioni sulle terre di famiglia – si legge nella presentazione del libro – Non si tratta del semplice abbellimento di un centro urbano, bensì della progettazione di un nucleo visto come spazio ideale per l’abitabilità umana, insieme paradigma e utopia. È il primo caso dell’Umanesimo, anteriore di un trentennio a Pienza, e capostipite di una lunga seriazione che giunge fino al Ventesimo secolo. Il progetto risale al Cardinal Branda, protagonista dell’età dei concili (Costanza, Basilea, Ferrara-Firenze) e grande diplomatico al servizio europeo della Santa Sede. Questo spiega il secondo aspetto del suo progetto: fare di Castiglione una sintesi dell’Europa, un microcosmo che riassume il macrocosmo. Il volume è finalizzato a una lettura nuova e sistematica della città ideale, con importanti acquisizioni attributive, cronologiche, iconografiche, e con le ultime risultanze dei restauri».

Andrea Spiriti è professore ordinario di Storia dell’arte moderna all’Università degli Studi dell’Insubria, direttore scientifico della rivista “Artisti dei Laghi”, direttore scientifico di Appacuvi, Conservatore dei Musei Civici di Castiglione Olona, coordinatore scientifico del Museo Giovanni Paolo II – Fondazione Porczyński di Varsavia, membro dell’Istituto Universitario “La Corte en Europa”. Specialista di storia dell’arte lombarda nei secoli XVI-XVIII, autore di oltre duecentonovanta pubblicazioni.