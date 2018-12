Una cena delle feste con gli ospiti della Casa san Carlo

Domenica 30 dicembre 2018, in occasione delle festività natalizie, l’associazione che si interessa del sostegno alle attività di casa San Carlo, casa di accoglienza per senzatetto, ha programmato un pranzo comunitario a favore degli ospiti, che sono ormai una cinquantina in tre settori: uomini, donne con bambini, e adolescenti.

Il pranzo vuole sostenere le iniziative volte al loro reinserimento, ma anche e soprattutto per far sentire gli ospiti di casa san Carlo, che saranno tutti presenti, il calore e la partecipazione della comunità varesina.

Il momento comunitario si terrà nel salone dell’oratorio della Parrocchia S.Teresa del Bambin Gesù delle Bustecche, in via Carnia, alle 13.00.