Chiesta la cittadinanza onoraria per Meo Sacchetti

La proposta è stata fatta in apertura della seduta del consiglio comunale del 18 dicembre, dal sindaco Davide Galimberti e dall’assessore Dino de Simone.

Quello che chiede il primo cittadino al consiglio comunale è che sia conferita la cittadinanza onoraria a Meo Sacchetti, ex cestista e allenatore, coach della Nazionale Italiana di pallacanestro, dal 2016 membro dell’Italia Basket Hall of Fame e allenatore della Pallacanestro Varese per otto stagioni, dal 1984 al 1991.

La cittadinanza onoraria dovrebbe essere votata «Entro il 22 febbraio, data in cui si svolgerà in città una importante gara di qualificazione della Nazionale Italiana di basket» ha spiegato il sindaco, per poterla quindi consegnare con una cerimonia solenne in quell’occasione.