Romeo Sacchetti è ufficialmente cittadino onorario di Varese

In apertura di seduta del consiglio comunale di giovedì 11 aprile 2019, si è consumato l’ultimo atto della cittadinanza onoraria a Romeo Sacchetti: votata all’unanimità nel consiglio comunale di gennaio, presentata in una serata speciale in occasione della partita della nazionale di basket che si è svolta a Varese, ora ha ricevuto dalle mani del sindaco e davanti al consiglio la pergamena che certifica la sua cittadinanza nella città giardino.

Un atto dovuto, perchè previsto dal regolamento Comunale, che ha definitivamente suggellato l’incontro tra la città e “Meo”: «E’ una cosa che mi riempie d’ orgoglio – ha commentato l’allenatore della nazionale ed ex giocatore della Pallacanestro Varese – Ma ancor più che a me, a mia moglie, che mi ha sempre detto che a Varese ha passato gli anni più belli della sua vita, e che ora insiste per farmi comprare casa qui»