Romeo Sacchetti è cittadino onorario di Varese

Lo ha deciso il consiglio comunale nella seduta de l24 gennaio 2019, dopo la proposta lanciata nel precedente consiglio del 18 dicembre, dal sindaco Davide Galimberti e dall’assessore Dino de Simone.

Nella seduta di giovedì 24 questa proposta è andata a votazione, come quarto punto all’ordine del giorno.

E’ stato il sindaco a chiedere che fosse «Conferita la cittadinanza onoraria a Meo Sacchetti, già cestista e allenatore, coach della Nazionale Italiana di pallacanestro Il 22 di febbraio per la prima volta giocherà la nazionale italiana nel nostro palazzetto: in quella occasione, per quello che rappresenta dal punto di visto sportivo e umano Meo Sacchetti, e la passione che ha messo da giocatore e allenatore, vogliamo conferire la cittadinanza onoraria in occasione di una gara internazionale».

Tutti favorevoli, in particolare chi si è espresso esplicitamente come i consiglieri Spatola (che ha chiesto però anche un riconoscimento per il varesino Aldo Ossola), Ballerio, De Troia (che ha ricordato “L’altro pugliese ” che ha appena ricevuto il ricnoscimento Unesco). Da segnalare in particolare le parole ispirate anche del presidente del consiglio comunale Malerba: «Sacchetti è un cittadino d’Italia, un cittadino di Varese, orgoglioso come pochi sanno di esserlo e tornerà, quando avrà finito il suo girovagare a casa a Varese».

La proposta alla fine ha visto il favore dell’unanimità dei presenti: 27 favorevoli su 27. Il riconoscimento gli sarà quindi consegnato il 22 febrraio, durante la partita che la nazionale giocherà al palazzetto.