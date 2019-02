L’omaggio di Varese al grande Meo Sacchetti

Quel maledetto infortunio ha tolto a lui e a tutti noi un sogno che sarebbe stato anche il giusto coronamento di una stagione magica, irripetibile, ma anche maledettamente sfortunata.

Quel ginocchio “girato male” nel finale della gara2 di finale 1990 spezzo le speranze scudetto della Ranger Varese e del suo capitano, Romeo Sacchetti, che solo 25 anni dopo, sulla panchina di Sassari, ha potuto vivere la gioia di un tricolore da protagonista.

Varese però non ha dimenticato “il Meo”, oggi alla guida della Nazionale oltre che della Vanoli Cremona, e “il Meo” non ha dimenticato una città che in occasione della partita degli azzurri (22 febbraio, contro l’Ungheria) gli concederà la cittadinanza onoraria. E che gli ha dedicato un incontro, martedì 19 febbraio alle ore 21, nella prestigiosa cornice di Palazzo Estense.

La serata “Romeo e Varese: storia di un grande amore” è organizzata dal trust “Il basket siamo noi” in collaborazione con il Comune di Varese e sarà a ingresso libero: nel corso dell’appuntamento sarà ripercorsa la parabola cestistica di Sacchetti a Varese, dal 1984 al 1991, quando un secondo grave infortunio lo costringerà al ritiro dopo 456 partite e 6.333 punti in Serie A. Il talk show sarà condotto dai giornalisti Benedetta Lodolini e Fabio Gandini con gli interventi di uno storico cronista cestistico qual è Antonio Franzi. Chi non potrà partecipare, avrà a disposizione una diretta su Radio Lupo Solitario.