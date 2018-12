Corso all’Insubria per social media e comunicazione digitale

Tutto pronto per la seconda edizione del corso di alta formazione per “Specialista in Social media e Comunicazione digitale”, organizzato dall’Università degli Studi dell’Insubria con il Patrocinio della Consigliera di Parità di Varese e della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Il corso è rivolto a quanti intendono operare nell’ambito della comunicazione digitale e dei social media in diversi ambiti di attività: enti pubblici, piccole, medie e grandi imprese, mondo associativo e libero professionismo e, in generale, è diretto a quanti siano interessati a migliorare e innovare la performance professionale individuale e collettiva nei vari ambiti della prestazione lavorativa, utilizzando e ottimizzando le potenzialità dei social media e delle tecniche digitali. Il corso utilizza una metodologia didattica e operativa fondata su lezioni frontali e “project work”.

Il corso è formato dai seguenti moduli: Scrivere per il web – Digital web marketing – Business communication; Le principali piattaforme social media; Le strategie di comunicazione social; Le tecnologie del futuro e i vantaggi competitivi; Definire la strategia social per un brand; Social network e comunicazione del brand; Social advertising; Lingua inglese per Facebook & il Social networking; Blogs & Vlogs; Social media & the English and Italian languages; Diritto dell’informazione e nuove tecnologie; Privacy e rispetto dell’identità personale; Nuove prospettive di tutela della privacy; Profili legali e processuali della Privacy, danno d’immagine e reputazionale.

Il Corso forma una figura professionale, quella dello “Specialista in Social media e Comunicazione digitale”, in grado di valutare adeguatamente i contesti in cui si comunica. È una figura professionale che ha le competenze per progettare e organizzare eventi comunicativi – strategie e azioni – utilizzando new media e canali digitali tali da consentire, attraverso le nuove tecnologie della comunicazione, una maggiore efficacia di risultato, lo sviluppo delle possibilità di ricerca, del monitoraggio e della misurazione degli obiettivi perseguiti, compresi i termini relativi al grado del successo o dell’insuccesso.

È possibile iscriversi al Corso dal 21 gennaio 2019 al 20 febbraio via e-mail asegreteria.dista@uninsubria.it specificando la causale: iscrizione al Corso in “Specialista in Social media e Comunicazione digitale”.

La quota di iscrizione per ogni partecipante è 250 euro.

Le lezioni frontali avranno luogo a Varese, in Via Monte Generoso, inizieranno il 2 aprile e si concluderanno il 4 giugno 2019 e saranno collegate in videoconferenza con Como.

L’Università dell’Insubria, attraverso la sua piattaforma, metterà a disposizione di tutti gli allievi della seconda edizione del Corso, gratuitamente, le videoregistrazioni della prima edizione.

È previsto il rilascio di 4 cfu agli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria e di 6 crediti formativi agli iscritti provenienti da altri ambiti.