Dalle apine ai giochi interattivi, sessant’anni di Chicco in mostra

Sessanta oggetti in mostra, per raccontare i primi sessanta anni della Chicco, l’azienda fondata dall’imprenditore comasco Pietro Catelli e specializzata nella produzione di giocattoli e articoli per l’infanzia.

Un viaggio nella storia di questa azienda raccontato dai prodotti che più ne hanno decretato il successo: giochi dal fascino particolare, come la Casina delle Api, uno tra i primi ideati dall’azienda lariana e dal fascino vintage: un variopinto gruppo di piccole api in volo che danzano sopra la culla al suono di una dolce musica che ha ancora la capacità di richiamare i ricordi più belli della nostra infanzia.

La mostra, in programma al Broletto a Como, rientra tra le iniziative della Città dei Balocchi, la rassegna dedicata al Natale che anima il centro in questi giorni di festa.

Altre info

Orari

Dall’8 al 23 dicembre

Sabato e domenica: 10.30-12.30 e 15-19

Dal martedì al venerdì: 15-19

Dal 27 dicembre al 5 gennaio

Dal martedì alla domenica: 10.30-12.30 e 15-19

Aperture speciali

Lunedì 26 dicembre e martedì 1 gennaio: 15-19

Lunedì 26 dicembre: “Gli oggetti raccontano” Storie, intuizioni, casualità e progetti. Visita guidata teatralizzata.

Chiuso il lunedì Chiuso domenica 25 dicembre