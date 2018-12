Daniele Bossari “porta” Villa Ponti in Tv

Andrà in onda il 9 dicembre la prima puntata di “Chi ha paura del buio?”, il programma che vede la conduzione di Daniele Bossari e girato alla Villa Andrea del Centro Congressi Ville Ponti.

La splendida villa di Varese infatti, sarà lo studio da cui verranno lanciate le rubriche e i servizi del programma: il salotto dove Daniele Bossari accoglierà gli ospiti. Un programma annunciato da tempo, che andrà in onda su Italia 1 e che, dopo il matrimonio tra il conduttore e Filippa Lagerback, torna a vedere il centro congressi Ville Ponti in Tv.

Il programma accompagnerà lo spettatore nel mondo delle nuove scoperte scientifiche, astronomiche e delle tecnologie che stanno radicalmente cambiando il mondo in cui viviamo, generando però anche qualche timore. Un format innovativo, non solo a livello di contenuti ma anche di linguaggio, che sarà diretto, veloce, comprensibile, informale.

Il programma prevede quattro appuntamenti in seconda serata e accanto a Daniele Bossari vedrà il supporto scientifico di Matteo Miluzio, dottore in Astronomia e scienziato per la missione Euclid dell’ESA, Filippo Bonaventura, Astrofisico e Lorenzo Colombo, Astrofisico e dottorando in Astronomia. Tre eccezionali divulgatori, vere e proprie star del web.