Due piccole querce per le scuole Fermi

In una mattina autunnale le classi quinte della scuola primaria “Fermi”, alla presenza del sindaco Nicola Poliseno e del consigliere comunale Massimo Zaupa, hanno partecipato ad una lezione speciale: la piantumazione di due piccole querce nel giardino della scuola.

Come ogni anno, infatti, l’Amministrazione Comunale, in occasione della, rinnova l’iniziativa nata con la Legge n. 10/2013 del Ministero dell’Ambiente con l’intento di ridurre le emissioni e promuovere la protezione del suolo e il miglioramento della qualità dell’aria, obiettivi perfettamente in linea con il progetto Green School al quale il nostro Istituto aderisce quest’anno.

Il sindaco, rivolgendosi agli alunni, ha sottolineato l’importanza di questo evento che il Comune sostiene da diversi anni attraverso la piantumazione, in vari punti del territorio, di un numero considerevole di alberi. Il consigliere Zaupa ha invece illustrato ai ragazzi le fasi di crescita della pianta, le condizioni necessarie per il suo sviluppo e la funzione dei tanti esseri viventi presenti nel terreno che completano l’ecosistema di un albero.

Al termine della piantumazione gli alunni hanno voluto esprimere la loro partecipazione alla manifestazione con la recita di alcune poesie dedicate all’Albero e con il Canto degli italiani.