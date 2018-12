Natale a Saronno: \"Puntiamo sulla collaborazione\"

Tante novità e poche conferme per il calendario degli eventi di Natale a Saronno presentato dall’amministrazione comunale in Municipio. Il programma è curato dagli assessorati alla Cultura e al Commercio coinvolgendo il teatro Giuditta Pasta, la Saronno Servizi e diverse associazioni cittadine.

Proprio questo il tema che ha sottolineato l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino. «E’ una dimostrazione della collaborazione stretta e molto forte tra i due assessorati, Cultura e Commercio. Altrettanto importante ricordare collaborazione con le altre realtà cittadine».

L’assessore al Commercio Paolo Strano ha invece ricordato gli eventi di Natale «saranno momenti importanti anche per le attività produttive della città e per i commerciati che non stanno vivendo una situazione felice, per motivi generali e complessi».

«Con quest’iniziativa – conclude l’esponente della Giunta con delega al Commercio – potranno avere un risvolto positivo anche per gli affari».

Si è nel frattempo conclusa la polemica delle luminarie: ad inizio settimana con gli ultimi interventi si è concluso l’allestimento e anche il botta e risposta tra assessorato e Duc sulle responsabilità dei ritardi.

Ecco il programma delle iniziative del Natale saronnese

Sabato 8 dicembre ore 17.30

Piazza Libertà

ACCENDIAMO IL NATALE

In occasione dell’accensione dell’albero di Natale concerto vocale del Coro InCanto

8 dicembre-13 gennaio

sabato e domenica dalle 15.00-18.30

Tutti i giorni dal 22 dicembre al 6 gennaio

Istituto Padre Monti via Legnani 4

IO SONO LA STELLA RADIOSA DEL MATTINO

XXV MOSTRA ARTISTICA DEL PRESEPE

Info: amicipadremonti.org 02 96702105

Dall’ 8 al 26 dicembre

sabato e domenica 9.30/12.30 – 15.30/19.30

Piazza Volontari del Sangue

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Sabato 8 dicembre dalle 10.00 alle 19.00

Palaghiaccio, via Piave 1

PREPARIAMO INSIEME L’ALBERO DI NATALE

Festa di Natale al Palaghiaccio in collaborazione con Sky for Fun

Ogni bambino può portare addobbi per l’albero e un libro da scambiare

ore 17.00 estrazione premi e ingresso a prezzo promozionale in pista

ore 20.30 Lancio delle serate sul ghiaccio Dance on Ice

Domenica 9 dicembre ore 16.00

Teatro Giuditta Pasta

LA CONTA DI NATALE

Spettacolo per ragazzi di tutte le età

Di e con Claudio Milani e Elisabetta Viganò

Intero € 8,00 – Ridotto € 6,

Giovedì 13 dicembre ore 21.00

Teatro Giuditta Pasta

LADY IN SOUL feat. Mirko Fait

Concerto con Samantha Iorio, Danilo Ignazio Vignal e con la partecipazione dell’Ensemble della scuola Media ad indirizzo musicale Leonardo da Vinci

23° Concerto di Natale organizzato da Lions Club Saronno Host

Posto unico € 25,00

Info: 335 416 405 – 339 833 0786

Venerdì 14 Dicembre ore 21.00

Casa di Marta via Petrarca 1 angolo via Piave

CONCERTO DI NATALE

Concerto organizzato dal Gruppo Alpini e il Coro Alpe

Sabato 15 dicembre ore 21.00

Chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo

CONCERTO DI NATALE

Coro da Camera Hebel, Coro Hebel del Liceo Legnani di Saronno diretti da Alessandro Cadario. Al pianoforte Anita Cerliani. Corpo Musicali Cittadino diretto dal maestro Francesco Catarnese, Coro della Comunità Pastorale Crocefisso Risorto diretto da Marco Croci. All’organo Mattia Morelli.

Domenica 16 dicembre

Piazza Libertà ore 16.00

PRESEPE VIVENTE

A cura di Amici di AVSI

Partenza corteo figuranti ore 15.00 da via Cavour

Sacra rappresentazione in piazza ore 16.00

Domenica 16 dicembre dalle 9.00 alle 20.00

Via Portici

BORGO CONTADINO

A cura del Gruppo Sant’Antoni da Saronn

Dalle ore 18.00 polenza e zola

Domenica 16 dicembre ore 16.00

Cappella Ospedale di Saronno

CONCERTO PER IL SANTO NATALE

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta presenta

Il concerto lirico con Chiara Taigi, soprano e Roberto Juliano, tenore.

Al pianoforte il Maestro Enrico Zucca

Ingresso libero con prenotazione entro il 12 dicembre 02 9613402

Domenica 16 dicembre ore 16.00

Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

CONCERTO PER UN NATALE SPECIALE

L’associazione Paolo Maruti organizza un concerto con Claudia e Claudio Borroni e il chitarrista Gigi Marrese. Brani jazz, pop, evergreen mondiale e classici natalizi.

Ingresso libero. E’ gradito un contributo.

Info: info@associazionemaruti.it 02 9603249

Domenica 16 dicembre ore 21.00

Teatro Giuditta Pasta

IL LAGO DEI CIGNI

Balletto in due atti, musica di P.I. Tchaikovsky

Russian Star & Moscow State Classical Ballet

Intero € 34, Ridotto € 28.00-20.00

Info: Info: 02 96702127

Martedì 18 dicembre ore 21.00

Teatro Giuditta Pasta

SOUTH CAROLINA MASS CHOIR

Concerto gospel

Intero € 31,00 Ridotto € 28,00-20,00

Info: 02 96702127

Venerdì 21 dicembre ore 21.00

Atrio del Municipio

CONCERTO DEL CORPO MUSICALE CITTADINO E CORO ALPE

Al termine distribuzione di panettone e vin brulè a cura del Gruppo Alpini

Ingresso libero

Dal 26 dicembre al 6 gennaio

Villa Gianetti

MOSTRA CONCORSO PRESEPI AVIS

Avis Comunale espone i presepi del Concorso per famiglie, associazioni, scuole, singoli cittadini.

Apertura mostra 10.00-12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Premiazione Sabato 19 gennaio ore 16.00 presso la sede Avis, via Marconi 5

Lunedì 31 dicembre ore 21.30

CAPODANNO AL MUSIC HALL

Compagnia d’Operette Elena d’Angelo

Posto unico € 50,00 biglietto + cena (ore 19.00) € 95,00

Info: 02 96702127

Sabato 5 gennaio

Teatro Giuditta Pasta ore 21.00

CONCERTO DELL’EPIFANIA

L’associazione Sicilia a Saronno presenta il Concerto dell’Epifania

Domenica 6 gennaio

Piazza Libertà ore 15.00

MOTO BEFANA BENEFICA 2019

A cura di MotoClub Saronno

Domenica 6 gennaio

Teatro Giuditta Pasta ore 16.00

ROSASPINA UNA BELLA ADDORMENTATA

Teatro del Piccione

Intero € 8,00 Ridotto € 6 con merenda